Израел към Еманюел Макрон: Това е невиждан срам за Франция

Израел обвини днес френския президент Еманюел Макрон, че "засрамва" Франция, след като френското правителство взе решение да забрани на израелски компании да участват във военно изложение близо до Париж в началото на ноември, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

French President Macron’s actions are a disgrace to the French nation and the values of the free world, which he claims to uphold. The decision to discriminate against Israeli defense industries in France a second time - aids Israel’s enemies during war. This builds on the…