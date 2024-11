Зеленски поздрави Тръмп за победата: Подчерта важността на стратегическото партньорство между Украйна и САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Доналд Тръмп за победата му на изборите, като подчерта важността на стратегическото партньорство между Украйна и Съединените щати. Зеленски спомена за срещата им през септември, когато двамата обсъдиха сътрудничеството в контекста на руската агресия и Плана за победа, който ще доведе до мир в Украйна.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

