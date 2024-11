Абу Даби се готви за 11-ти стратегически дебат

Центърът за политика на Обединените арабски емирства свиква своя 11-ти годишен стратегически дебат в Абу Даби на 11-12 ноември 2024 г. под надслов „Илюзията за стабилност: Светът в движение“, като се фокусира върху развиващите се глобални стратегически тенденции на фона на влиятелни промени в световна сигурност, възникващи съюзи, нарастваща милитаризация и променящите се роли на великите сили.

Специален акцент ще бъде поставен върху продължаващата нестабилност в Близкия изток, особено в светлината на продължаващото регионално напрежение и конфликти.

Както е традицията, панел в първия ден ще бъде посветен на ОАЕ, подчертавайки бъдещата пътна карта на нацията, както е очертано във „Визия на ОАЕ 2050“ и плана „ОАЕ Centennial 2071“. Този панел хвърля светлина върху ключови стратегически инициативи и далновидни политики, предназначени да позиционират ОАЕ като глобален лидер в устойчивостта, икономическата диверсификация, технологичния напредък и иновациите.

Първият ден също включва панели по критични международни и стратегически въпроси, включително големите трансформации в глобалния ред, конкуриращи се визии сред суперсилите, промени в естеството и структурата на стратегическите съюзи, нарастваща милитаризация и нововъзникващата роля на средните сили. Дискусиите се задълбочават в тенденциите в Съединените щати както на външно, така и на вътрешно ниво, особено в светлината на предстоящите президентски избори през ноември 2024 г. Темите също така обхващат амбициите и маневрите на Русия да се утвърди отново като глобална сила и стратегиите, използвани както от Вашингтон, така и от Пекин в Индо-тихоокеанския регион, и правилата за конкуренция между тях.

Панелите от първия ден разглеждат и стратегическите предизвикателства, пред които е изправена Европа, включително войната в Украйна, последиците от съперничеството между САЩ и Китай, трансатлантическите отношения, вътрешните разделения в ЕС и възхода на десните движения. Ще бъдат засегнати и въпроси като миграцията, социално-икономическото неравенство и енергийната сигурност.

През втория ден панелите на форума разглеждат възможностите и предизвикателствата, произтичащи от променящата се динамика на конкуренцията в Близкия изток. Дискусиите обхващат съперничеството между великите сили и регионалните играчи, като се фокусират върху инициативи за икономически коридори, мега инфраструктурни проекти и развитието на транснационални транспортни и енергийни мрежи. Вторият ден също така изследва източниците и видовете заплахи за морските пътища, търговските пътища и глобалните вериги за доставки, като оценява международните и регионалните стратегии за справяне с тях и подобряването на морската сигурност.

Освен това панелите анализират стратегията на иранския режим за справяне с вътрешните предизвикателства и стабилността и приемствеността на външната политика на Иран при реформаторския президент Масуд Пезешкиан, особено по отношение на региона, ядрената сделка и отношенията с глобалните сили. Замразените и забравени конфликти, по-специално в Сирия, Либия, Йемен и Судан, също ще бъдат фокусна точка, с дискусии относно вътрешните фактори, възпрепятстващи разрешаването на конфликти, включените геополитически и външни влияния и необходимите подходи и действия за установяване и изграждане на мира в региона.

Палестинският въпрос получава специално внимание в тазгодишния дебат, особено потенциалните последици от войната в Газа върху регионалната стабилност, динамиката на властта и бъдещето на решението за две държави, както и възможностите и пречките пред създаването на палестинска държава.

Както всяка година събитието обединява елитна група от политици, стратегически експерти и изследователи от цял ​​свят. Освен това дипломатическият съветник на президента на ОАЕ, Негово Превъзходителство д-р Ануар Гаргаш, изнася основната реч.

Струва си да се спомене, че форумът е водещата платформа за стратегически дебат в ОАЕ и региона. Конференцията е класирана сред 10-те най-добри в света в годишния Global Go To Think Tank Index Report, публикуван от Университета на Пенсилвания.