Мъск: Европа не говори на немски или руски заради "американската намеса"

"Няколко седмици преди следващите избори в Германия и по времето на отвратителната атака в Магдебург Илон Мъск е най-влиятелният човек в социалната мрежа Х и потенциален член на бъдещата американска администрация".

Това написа в Х доскорошният френски еврокомисар Тиери Бретон.

"Мъск открито подкрепя крайнодясната партия Алтернатива за Германия", написа политикът, напуснал поста си в ЕК през септември т.г.

Предприемачът милиардер не му остана длъжен и отговори веднага:

"Братко, американската „чужда намеса“ е единствената причина да не говориш немски или руски".

Bro, American “foreign interference” is the only reason you’re not speaking German or Russian rn lmao https://t.co/uTuMudRuLt