Промениха президентския самолет заради Джо Байдън

Стъпалата на президентския самолет Air Force One бяха направени по-ниски специално за сегашния американски лидер Джо Байдън, тъй като държавният глава често се спъваше, когато се качваше на борда, съобщи вестник The New York Times (NYT).

Обкръжението на Байдън през целия му президентски мандат и особено по време на предизборната надпревара с републиканеца Доналд Тръмп през 2024 г. се опита да измисли нови начини за предотвратяване на спад в рейтинга на ръководителя на Белия дом. Едно от нововъведенията, предназначени да изгладят впечатлението от речите на Байдън, беше президентът да се придвижи до хеликоптера, заобиколен от помощници, така че камерите да не могат да уловят неправилната му поза. Друга мярка беше замяната на високите стъпала на стълбата, по която Байдън се качи на президентския борд, с по-ниски. Не е известно обаче кога точно е взето това решение.

Байдън, който е на 82 години, често допускаше различни резерви и словесни грешки в публичните си изказвания по време на президентския си мандат. Преди оттеглянето му от президентската надпревара републиканците използваха това в партизанска битка, за да поставят под въпрос умствения и физическия капацитет на държавния глава да продължи да ръководи САЩ.