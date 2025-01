Нацистки поздрав ли направи Мъск на клетвата на Тръмп?

Обвиняван в използване на нацистки поздрав по време на реч пред привърженици на Доналд Тръмп, американският техномагнат Илон Мъск призова критиците му да измислят по-добри мръсни номерца срещу него, отбелязват Франс прес и „Гардиън“, предаде БТА.

„Нападки от типа „Всички са Хитлер“ са толкова изтъркани“, написа Мъск в „Екс“.

WTF?? What did Elon Musk just do?? pic.twitter.com/ESNjAG874s