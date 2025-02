Блъфира ли Доналд Тръмп? Белият дом заплашва да разруши руската икономика с рязък срив на цените на петрола

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп подчерта значението на високите цени на петрола за способността на Русия да води война в Украйна и предположи, че ограничаването на енергийните приходи ще направи Кремъл по-податлив на компромиси в мирните преговори, пише The Moscow Times.



Освен че обяви извънредно положение в областта на енергетиката в САЩ, за да увеличи добива на газ и петрол, Тръмп призова членовете на ОПЕК, ръководения от Саудитска Арабия алианс на производителите на петрол, да помогнат за намаляване на цената.



"В момента цената е достатъчно висока, за да продължи тази война, трябва да намалите цената на петрола и да прекратите войната“, заяви Тръмп на 24 януари.



"Един от начините за бързото ѝ прекратяване [на войната] е ОПЕК да спре да печели толкова много пари“, добави той. "Така че ОПЕК трябва да се заеме с това и да намали цената на петрола. И тази война ще спре веднага".



На първата си среща след коментарите на Тръмп ОПЕК+, която включва ръководения от Саудитска Арабия алианс и други страни производителки на петрол като Русия, се придържа към предварително договорените си планове за доставка на петрол .



Настоящият план на ОПЕК е да продължи с ограничаването на доставките на петрол през това тримесечие, преди постепенно да увеличи добива от април.



Това означава, че въпреки че натискът на Тръмп досега не е бил взет под внимание, нещата могат да се променят в бъдеще.



Колко важни са приходите от петрол за Русия?



Енергията е основният износ на Русия и източник на по-голямата част от твърдата валута, която тя получава от чужбина.



Санкциите на Запада създадоха пречки за износа на руски газ, като създадоха затруднения по тръбопроводите, които затрудняват Москва да замени количествата, които продаваше на Европа, с износ за други държави, а именно Китай.



В същото време износът на руски петрол, по-голямата част от който се транспортира по море, остава стабилен и съставлява над 60% от енергийните доставки на страната.



Кремъл успява да пренасочи износа на петрол от Европа към Индия и Китай, въпреки че този маршрут е по-скъп поради по-дългите плавания и разходите за така наречения "сенчест флот“ от кораби, използвани за заобикаляне на санкциите.



Досега стратегията на Запада за санкции се фокусираше върху увеличаване на разходите на Русия и намаляване на печалбите ѝ от петрол, а не върху пълното прекратяване на доставките. Например, Русия все още може законно да продава своя петрол на световните пазари при определени условия, за разлика от Иран, който е изправен пред пълна забрана на целия си износ на петрол.



Проблемът е, че влиянието на Русия на енергийния пазар е достатъчно голямо, така че ако целият ѝ петрол бъде санкциониран наведнъж, това може да предизвика паника и да доведе до рязко покачване на световните цени.



"Ако няма кой да запълни руските обеми петрол, тогава балансът се затяга, цената се повишава, а това е точно обратното на това, което Тръмп се опитва да постигне, а именно значително по-ниски цени на енергията“, коментира пред Bloomberg TV Наташа Кънева, ръководител на глобалната стратегия за суровините в JPMorgan.



Какви са настоящите прогнози за петрола през 2025 г.?



При сегашното положение цената на еталонната Brent се очаква да бъде средно 74 долара за барел през 2025 г., което е спад от 81 долара през 2024 г., според Американската администрация за енергийна информация (EIA).



EIA публикува прогнозата си на 21 януари - т.е. след избирането на Тръмп и неговия стремеж към по-голям добив на нефт и газ.



70 долара са достатъчни, за да може Русия да реализира печалба от продажбата на петрол, въпреки че руският петрол от сорта Urals обикновено се търгува с отстъпка от цената на сорта Brent.



Руското правителство очаква през 2025 г. да продава петрол на средна цена от 69,7 долара за барел.



Спадът на цените на петрола едва ли ще спре руската икономика, но ще се отрази негативно на бюджета. Всяко изменение на експортната цена на руския петрол с 10 долара за барел означава около 17 млрд. долара годишно пропуснати приходи. Това е около 4% от общия износ на Русия през 2023 г., който възлиза на 425,1 млрд. долара.



Какво може да потопи приходите от петрол на Русия?



Според анализатори, сред които Сергей Вакуленко и Пол Санки, само САЩ нямат много възможности за увеличаване на производството на петрол, поне в краткосрочен план.



Членовете на ОПЕК, основно Саудитска Арабия, разполагат с над 2 млн. барела дневно "краткосрочен“ свободен капацитет, или петрол, който могат бързо да пуснат на пазара, за да повлияят на цените.



Теоретично ОПЕК може да помогне на САЩ да създадат достатъчно предлагане на петрол, за да намалят цените на петрола и потенциално да изтласкат значителна част от руския петрол от пазара. Друг е въпросът дали САЩ разполагат с достатъчно лостове, за да осъществят това - и дали този ход отговаря на интересите на Вашингтон.



Първо, според анализатора на JP Morgan Наташа Кънева равновесната цена на САЩ за продължаване на петролните сондажи е около 60 долара за барел.



"По наши оценки при ценово равнище от 60 долара производството в САЩ е равномерно. При цена от 50 долара производството в САЩ определено намалява“, коментира Канева.



Тя добавя, че вероятният план на Тръмп е да облекчи регулациите за петролната индустрия, така че САЩ да могат евтино да увеличават производството си дори при ниски цени. Резултатите от подобна политика обаче няма да се видят веднага, а след години, отбелязва тя.



Второ, за производителите от ОПЕК, особено за Саудитска Арабия, може да се окаже проблематично да намалят цените дори за да си осигурят по-голям пазарен дял, тъй като те се нуждаят от високи цени на петрола, за да балансират бюджетите си.



Например Саудитска Арабия се нуждае от цена на петрола от около 90 долара за барел, за да посрещне очакваните си нужди от бюджетни разходи, без да има дефицит.



Въпреки стремежа на Тръмп към по-ниски цени на петрола, ОПЕК едва ли ще направи много в краткосрочен план и вместо това може да изчака да види дали на пазара ще се появи реален недостиг от борбата за заместване на иранските и руските доставки, смята анализаторът Рейчъл Зиемба.



В крайна сметка ОПЕК вероятно ще се съсредоточи върху дългосрочните си интереси, а това включва и запазване на участието на Русия във всяка сделка на ОПЕК+, добавя Зиемба.



Съществува и политически компонент, поради който държавите от Персийския залив се колебаят дали да отстъпят пред исканията на Тръмп.



Страните от ОПЕК може би не желаят да създадат прецедент, при който голям производител на петрол, в случая Русия, да бъде принуден да продава своя петрол евтино при западни условия, отбеляза Вакуленко.



Ако това се случи, подобен механизъм може да бъде приложен към държавите от Персийския залив, например чрез приемането от САЩ на законодателството за забрана на картелите за производство и износ на петрол NOPEC ( No Oil Producing and Exporting Cartels Act), смята той.

