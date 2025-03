Грандиозен скандал зад Океана! Илон Мъск иска съд за американски военни

Илон Мъск призова за наказателно преследване на служители на Пентагона, които са предоставили информация на The New York Times, след като вестникът съобщи, че милиардерът ще участва във брифинг в Пентагона, където ще бъде информиран за военните планове на САЩ, включително потенциални конфликти с Китай, предава "Ройтерс".

Репортажът на Times твърди, че Мъск ще бъде включен в стратегически военни брифинги, което предизвика въпроси относно евентуален конфликт на интереси. Като ръководител на Tesla и SpaceX, Мъск има бизнес интереси както в Китай, така и с американското правителство, включително многомилиардни договори с Пентагона. Белият дом заяви, че Мъск ще се оттегли от ангажиментите си, ако възникнат конфликти на интереси.

"The New York Times е чиста пропаганда", написа Мъск в социалната мрежа X в петък. "Очаквам с нетърпение наказателното преследване на тези в Пентагона, които умишлено изнасят невярна информация."

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



They will be found. pic.twitter.com/xANvLMOH5j