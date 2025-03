Умеров след срещата Украйна - САЩ в Рияд: Говорихме продуктивно и съдържателно

Снощи в Рияд се проведоха преговори между делегациите на САЩ и Украйна, в които участваха украинският министър на отбраната Рустем Умеров, заместник-началникът на кабинета на Володимир Зеленски Павло Палиса, както и представители на въоръжените сили и енергийни експерти.

Участниците в консултациите обсъдиха параметрите на 30-дневно прекратяване на огъня по енергийните обекти, както и проблемите на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Умеров нарече преговорите "продуктивни и съдържателни". Спстраните са обсъдили ключови въпроси, включително в енергетиката.

„Целта на президента Володимир Зеленски е да осигури справедлив и траен мир за нашата страна и нашия народ – и още повече, за цяла Европа. Ние работим, за да превърнем тази цел в реалност“, написа Умеров в социалната мрежа X.

