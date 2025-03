Срутване на сграда в Банкок след мощно земетресение: Най-малко трима загинали, 67 души в неизвестност

Един човек е загинал, а 67 са блокирани в развалините на сградата, която се срути в Банкок след земетресение в съседен Мианмар, съобщава вестник Khaosod.

"67 души са в неизвестност след срутването на строящата се сграда на Офиса на омбудсмана в квартал Бангси в Банкок. Само седем успяха да избягат", се казва в изявлението.

Драматични кадри, разпространени в социалните медии, показват как многоетажната сграда с кран на върха рухва, изпращайки облак прах в атмосферата, докато хората наоколо панически крещят и бягат.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg