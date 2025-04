ЕС готви контрамерки срещу митата на САЩ

Европейският съюз подготвя допълнителни контрамерки срещу митата на САЩ, ако преговорите се провалят. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във видеообръщение, публикувано в социалната мрежа X, предава News.bg.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7