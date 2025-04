Доналд Тръмп: Никой не е виждал нещо подобно!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет обещаха в понеделник първото предложение за отбранителен бюджет в рекордния размер на 1 трилион долара, пише "Политико".

По време на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп заяви, че предстоящият бюджет ще бъде "близо" до 1 трилион долара.

Хегсет по-късно написа в X (бившия Twitter) че Тръмп "възстановява армията ни - и то БЪРЗО".

Thank you Mr. President!



COMING SOON: the first TRILLION dollar @DeptofDefense budget.



President @realDonaldTrump is rebuilding our military — and FAST.



(PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) pic.twitter.com/WcZlNAHgDG