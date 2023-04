Учени създадоха наночастици, способни да редактират гени в белите дробове

Учени от Масачузетския технологичен институт и Медицинския университет на Масачузетс са разработили нов вид наночастици, които могат да се прилагат в белите дробове, където да доставят информационна РНК (иРНК), кодираща полезни протеини, съобщи Юрикалърт, предава БТА.

В бъдеще подобни частици могат да се използват за инхалаторно лечение на муковисцидоза, фиброза и други белодробни заболявания, както и за разработване на иРНК ваксини, които могат да се доставят директно в белия дроб.

В изследване с мишки Даниъл Андерсън и колегите му са използвали частиците, за да доставят иРНК, кодираща машинарията, необходима за технологията за редактиране на гени CRISPR/Cas9 (КРИСПъР/Кас9). Това на свой ред може да доведе до разработване на терапевтични наночастици, които могат да изрязват и заменят гени, причиняващи заболявания.

New RNA-delivery nanoparticles from the Anderson and Langer Labs can perform gene editing in the lungs.



With further development, researchers say these particles could offer an inhalable treatment for cystic fibrosis and other diseases of the lung.https://t.co/6e9HJQPWer