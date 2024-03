Създателите на „новаторска“ ваксина срещу рак на белите дробове, предотвратяваща 90% от случаите

Английски учени създадоха „новаторска“ ваксина срещу рак на белия дроб, която според проучванията ще бъде ефективна за предотвратяване на до 90% от случаите, съобщава „Мейл онлайн“.

Инжекцията, която ще се поставя на хората с най-висок риск от развитие на болестта, ще обучи имунната система да открива и атакува ранните признаци на болестта. Експертите определиха иновацията като „решаващ момент“ в борбата срещу опустошителното заболяване, което всяка година само във Великобритания засяга близо 50 хиляди души, предава БТА.

Новата ваксина е наречена LungVax и е съвместна разработка на учени от Оксфордския университет, Института „Франсис Крик“ и Университетския колеж в Лондон.

Клетките на рака на белия дроб изглеждат различно от нормалните клетки, тъй като имат протеини с „червен флаг“, наречени неоантигени. Неоантигените се появяват на повърхността на клетката поради причиняващи рак мутации в ДНК на клетката.

