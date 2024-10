Учени създадоха "златна" маруля, пълна с важен витамин

Екип от учени създаде чрез генно инженерство специална "златна маруля", която осигурява значително по-високи количества витамин А, хранително вещество, необходимо за нашата имунна функция, зрение, растеж и развитие.

Не само, че самият продукт би могъл да достави съществено количество от хранителното вещество на хората, но същият подход може да се използва, за да даде тласък на здравето за други зеленчуци в бъдеще.

Екипът, ръководен от учени от Политехническия университет във Валенсия (UPV) в Испания, промени генетичния състав на марулята (Lactuca sativa), за да увеличи нивата на бета-каротин - червено-оранжево съединение, което се превръща във витамин А в нашето тяло.

