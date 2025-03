Хората от тази кръвна група са с най-висок риск от ранен инсулт

Хората с кръвна група А са по-склонни да получат инсулт преди 60-годишна възраст в сравнение с хората с други кръвни групи, показват резултатите от ново изследване.

Кръвните групи отразяват уникалния химичен състав на повърхността на червените кръвни клетки. Най-познатите типове са A и B, които могат да се комбинират като AB, да присъстват поотделно (A или B) или напълно да отсъстват (O). Дори в рамките на основните кръвни групи съществуват фини вариации, резултат от мутации в гените, които ги определят.

През 2022 г. екип от учени установява ясна връзка между подгрупата A1 и ранния инсулт. Учените анализират данни от 48 генетични изследвания, включващи около 17 000 души с инсулт и почти 600 000 здрави участници на възраст между 18 и 59 години.

Геномното изследване идентифицира две зони, свързани със завишен риск от инсулт. Една от тях съвпада с мястото, където се намират гените за кръвните групи. По-подробният анализ разкрива, че хората с вариация на кръвна група A имат 16% по-висок риск от инсулт преди 60-годишна възраст в сравнение с останалите. Обратно, притежателите на ген за кръвна група O1 имат 12% по-нисък риск.

People with one of the type A blood groups are more likely to have a stroke before the age of 60 compared with people with other blood types, research shows.https://t.co/Xdv7dJP3uy



Credits:

Jose A. Bernat Bacete/Getty Images

TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images pic.twitter.com/3WJZQXOXkd