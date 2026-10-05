CarPoint сбъдна дългогодишна мечта на Porsche феновете

Немският специалист по тунинг CarPoint официално отговори на хипотетичен въпрос на любителите на ретро автомобилите, като представи единственото по рода си GT-K44, ръчно изработена модификация в стил shooting brake, базирана на Porsche 944. Замислен като съвременна реализация на рядка идея от 1981 година, първоначално въведена от Гюнтер Арц с неговия 924 Kombi, GT-K44 превръща емблематичния спортен автомобил с трансмисия „трансаксел“ в ултраексклузивно комби с две врати. Ограничен до строго контролирана серия от едва десет бройки, този инженерен проект по поръчка съчетава механичната чистота на конфигурацията на Porsche с преден двигател и задно разположена трансмисия с елегантен профил на комби, който заводът никога не се осмели да пусне в серийно производство.

Самата трансформация е интензивен майсторски урок по каросерийно изкуство, изискващ стотици часове на щателна ръчна изработка на каросерията и структурни модификации. Майсторите на CarPoint изцяло преработват конструкцията на покрива, променят В-колоните и изработват изцяло нови задни странични панели, за да се поместят големи странични прозорци, като финалният щрих е специално изработена задна врата и значително преработени задни светлини. Препоръчителните автомобили-донори са ограничени до високопроизводителните варианти с 3,0-литровият 944 S2 с атмосферен двигател, развиващ 211 конски сили, или наточените 944 Turbo с мощност от 220 до 250 конски сили. Докато купувачите осигуряват свои собствени автомобили-донори, CarPoint помага при намирането на подходящи шасита, които след това се разглобяват, заваряват и боядисват до безупречен стандарт.

Това ниво на занаятчийска всеотдайност изисква сериозен финансов ангажимент, като стандартната преработка струва 100 000 евро, без местни данъци, такси за доставка и цената на самия автомобил-донор. В интериора кабината получава персонализирани промени по тавана и задните облицовъчни панели, като същевременно запазва класическото разположение, макар че клиентите могат да изберат обширни персонализирани спецификации, включително исторически модели тапицерия като емблематичната за Porsche тъкан „Pascha“, индивидуални настройки на окачването и подобрени изпускателни системи.