Украински майстор превърна стар ЗАЗ в мини-Hummer

Народното творчество в автомобилния свят понякога ражда наистина необичайни проекти. Вместо традиционна пълна реставрация до фабрично състояние, един класически ЗАЗ-968 получи изцяло нов живот под формата на компактен офроуд всъдеход с визия, вдъхновена от легендарния американски военен Hummer. Нетипичният автомобил е дело на украинския конструктор Андрий Воловицки от град Днепър.

Основата на проекта разчита на изцяло носеща пространствена рамка, заварена от стоманени тръби с различно напречно сечение. Това конструктивно решение позволява на майстора да се отдалечи напълно от заоблените фабрични линии на съветския модел и да изгради сурова каросерия с прави ъгли, висок пътен просвет и отворено купе. За външните панели са използвани гофриран алуминий и специфични пластмасови елементи. Отпред автомобилът се отличава с масивна тръбна броня, вертикална решетка, допълнителни осветителни тела и външен защитен ролбар.

Въпреки радикалната промяна във външния вид, техническото оборудване под металните панели остава автентично. Всъдеходът запазва задно разположения 1,2-литров бензинов карбураторен двигател с въздушно охлаждане, генериращ мощност от 45 конски сили. Задвижването остава изцяло на задните колела през оригиналната четиристепенна механична предавателна кутия. Кормилното управление и окачването също са пренесени без фундаментални изменения от донора ЗАЗ-968, което означава, че моделът разчита по-скоро на специфична визия, отколкото на двойно предаване 4х4.

Интериорът е напълно минималистичен и следва утилитарната концепция на превозното средство. В купето липсва каквато и да е изолация или луксозни атрибути, като на преден план са оставени разкритите тръбни елементи от рамата и спортните самостоятелни седалки. Автомобилът е стъпил върху широки офроуд гуми с бели джанти, а отвореното окачване допълва агресивната визия.

Според информацията от автора, уникалната машина първоначално е използвана за разходки в околностите на Днепър и участия в местни ретро изложения, след което е приведена в експлоатация на територията на голям природен резерват. Проектът остава ярък пример за гаражно инженерство, при което обикновен масов автомобил се превръща в уникално превозно средство със собствен характер.