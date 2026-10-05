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Защо все повече автомобили по пътищата са бели?

Защо все повече автомобили по пътищата са бели?

5 Октомври, 2026 14:00 998 5

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Цената не е единствената причина

Защо все повече автомобили по пътищата са бели? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако някога сте се опитвали да си обясните защо абсолютна лавина от бели автомобили залива съвременните пътища и паркинги, отговорът далеч не се крие само в чистия дизайнерски вкус. Зад тази масова тенденция стоят изключително прагматични причини, в които икономиката, физиката и човешката психология вървят ръка за ръка.

На първо място стоят чисто термичните свойства на цвета, които оказват огромно влияние върху комфорта в ежедневието. Всеки шофьор, който е оставял тъмна кола под лятно слънце, знае много добре какво е усещането да влезеш в истинска пещ. Белият цвят обаче работи като естествен щит, отразявайки голяма част от слънчевата светлина и радиация, благодарение на което купето остава значително по-хладно, а климатичната система не трябва да работи на пълни обороти още от първата секунда.

От гледна точка на заводското производство и финансовата логика, бялото традиционно е базовият цвят, който производителите предлагат без оскъпяване. Избягването на сложни перлени или металикови покрития ускорява процесите на поточната линия и улеснява стандартизацията. Освен това, когато дойде момент за продажба на старо, неутралните цветове винаги се радват на най-сериозно търсене на пазара на употребявани автомобили, тъй като се харесват на най-широк кръг от потенциални купувачи.

Не на последно място стои и въпросът с безопасността и видимостта на пътя. Белите автомобили се забелязват много по-лесно от останалите участници в движението в условия на здрач, нощ или лошо време, а финият прагматизъм показва, че дребните прашинки и леки следи от износване по лаковото покритие личат далеч по-малко, отколкото на дълбоко черно. В крайна сметка, изборът на бял автомобил може да изглежда като консервативно решение, но той остава най-разумният компромис между удобство, цена и функционалност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🚗🚗🚗🚗

    13 1 Отговор
    Защото белият цвят е безплатен или най-евтин❗

    Коментиран от #2

    14:11 05.10.2026

  • 2 Конана

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🚗🚗🚗🚗":

    Но не и за VAG

    14:25 05.10.2026

  • 3 си пън

    1 6 Отговор
    значи ловците на митове са се объркали доказвайки,че черното не се нагрява повече от белото,а и туарегите в пустинята ходят в черно облечени

    Коментиран от #4

    14:28 05.10.2026

  • 4 Трън Да Фор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си пън":

    За разлика от митбастърите аз съм ходил на училище. Затова не търся примери за подражание в пустинята или в телевизионни герои. Белите автомобили са по-красиви.

    15:20 05.10.2026

  • 5 Ироничен

    0 0 Отговор
    Никога не съм купувал кола от магазина, макар че съм имал 10, голяма част от които прилични. Две бяха бели. Ами така се случи, това излезе здраво и на цена. Червена кола не съм карал, но не е от политика.

    15:20 05.10.2026