Световният автомобилен пазар е девети месец на червено, но не и у нас

Световната автомобилна индустрия продължава своето дълго и мъчително падение в дълбока спирала без изгледи за скорошен обрат. Месец след месец анализаторите отчитат притеснителни стойности, които чертаят изключително песимистична картина за цялата година. Поредният доклад на базата на статистически данни от GlobalData показва категорично, че глобалният пазар на леки и лекотоварни превозни средства остава в плен на стагнацията, бележещ поредното си сериозно отстъпление на международната сцена.

В рамките на септември 2026 година общият брой на реализираните нови превозни средства в световен мащаб се е свил до 7 732 646 единици. Това представлява понижение от 4,9 процента спрямо същия период на предходната година. Още по-тревожна е мащабната тенденция в дългосрочен план – отрицателната динамика се задържа безапелационно вече девети пореден месец. Натрупаният резултат от началото на януари до края на септември показва общ спад от 4,3 процента, като продажбите достигат едва 64 536 040 бройки, затвърждавайки усещането за перманентна криза в сектора.

Географското разпределение на тези процеси рисува крайно неравномерен и противоречив пейзаж в отделните региони. Китай запазва своята традиционна позиция на водещ международен фактор, въпреки че местният пазар отбелязва сериозно охлаждане с 1 885 867 продадени автомобила, което отчита значителен срив от 25,6 процента на годишна база. На другия полюс Северна Америка демонстрира известна устойчивост, като дилърите в САЩ реализират 1 323 595 превозни средства или ръст от 5,9 процента спрямо миналата година.

Старият континент също се радва на разнопосочни резултати, разделени от условна географска граница. Западноевропейските пазари успяват да отбележат ободрителен ръст от общо 7,7 процента в началото на есенния сезон, достигайки 1 373 951 нови регистрации. За сметка на това Източна Европа остава изправена пред сериозни затруднения, регистрирайки спад от 7,9 процента до общ обем от 374 535 бройки. Динамиката в останалите ключови точки на планетата допълва сложната мозайка: Индия и Южна Америка бележат сериозен подем съответно с 21,3 процента (до 530 774 бройки) и 10,9 процента (до 315 161 бройки), докато пазари като Канада (+10,8% до 167 927 бройки) се радват на зелен цвят, а Южна Корея (-13,2% до 134 860 бройки) и Япония (-0,2% до 424 235 бройки) остават на отрицателна територия.

На фона на този глобален застой, българският автомобилен пазар продължава да върви срещу общото течение, отчитайки стабилен и възходящ тренд. По официални данни на "Пътна полиция" за периодите на текущата 2026 година, страната ни се радва на устойчиво повишение в интереса към нови леки автомобили, като регистрираните нови возила от януари до септември надхвърлят 39 700 броя, бележещ близко до 10 процента ръст спрямо предходната година, като същевременно се наблюдава и силен скок в търсенето на електрифицирани и хибридни модели.