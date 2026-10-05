Ибрахимович си подари поредно ново Ferrari

Златан Ибрахимович отново спази една от най-известните и скъпи традиции във футболния и автомобилния свят, като поля своя 45-и рожден ден с покупката на поредното бижу от Маранело. Шведската легенда официално се похвали в социалните си мрежи с най-новото си попълнение – лимитирания суперавтомобил Ferrari F80, с което затвърди навика си всяка година на да си подарява ексклузивна машина с емблемата на „конче“.

Традицията на Златан да прави подобни грандиозни покупки датира още от 2019 година, когато той стартира серията с ексклузивния Monza SP2, последван от забележителни модели като SF90 Spider, Daytona SP3, Purosangue и SF90 XX. Новата придобивка F80 обаче представлява върхът в инженерните постижения на италианската марка към момента, разполагайки с впечатляващите 1200 конски сили и хибридно задвижване, превръщайки се в най-бързия и мощен автомобил в гаража на бившата звезда на Милан.

Любопитен детайл е, че поръчката на екземпляра е направена още преди година, тъй като при сглобяването и доставките на подобни екстремни модели от Маранело планирането изисква сериозно време. С тази стъпка колекцията от рождени дни на Ибрахимович вече наброява поне осем специални модела на италианския бранд, проследявайки цялата съвременна еволюция на Ferrari от атмосферните V12 двигатели до хибридните хиперколи. За любителите на автомобилните прогнози остава въпросът какво ще измисли Златан за следващия си рожден ден, като сред потенциалните кандидати вече се спряга и бъдещият първи изцяло електрически модел на марката