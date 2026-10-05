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Ибрахимович си подари поредно ново Ferrari

Ибрахимович си подари поредно ново Ferrari

5 Октомври, 2026 20:03 833 9

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  • златан ибрахимович-
  • рожден ден

Футболистът спази традицията

Ибрахимович си подари поредно ново Ferrari - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Златан Ибрахимович отново спази една от най-известните и скъпи традиции във футболния и автомобилния свят, като поля своя 45-и рожден ден с покупката на поредното бижу от Маранело. Шведската легенда официално се похвали в социалните си мрежи с най-новото си попълнение – лимитирания суперавтомобил Ferrari F80, с което затвърди навика си всяка година на да си подарява ексклузивна машина с емблемата на „конче“.

Традицията на Златан да прави подобни грандиозни покупки датира още от 2019 година, когато той стартира серията с ексклузивния Monza SP2, последван от забележителни модели като SF90 Spider, Daytona SP3, Purosangue и SF90 XX. Новата придобивка F80 обаче представлява върхът в инженерните постижения на италианската марка към момента, разполагайки с впечатляващите 1200 конски сили и хибридно задвижване, превръщайки се в най-бързия и мощен автомобил в гаража на бившата звезда на Милан.

Ибрахимович си подари поредно ново Ferrari

Любопитен детайл е, че поръчката на екземпляра е направена още преди година, тъй като при сглобяването и доставките на подобни екстремни модели от Маранело планирането изисква сериозно време. С тази стъпка колекцията от рождени дни на Ибрахимович вече наброява поне осем специални модела на италианския бранд, проследявайки цялата съвременна еволюция на Ferrari от атмосферните V12 двигатели до хибридните хиперколи. За любителите на автомобилните прогнози остава въпросът какво ще измисли Златан за следващия си рожден ден, като сред потенциалните кандидати вече се спряга и бъдещият първи изцяло електрически модел на марката


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тоя

    3 1 Отговор
    не мое се побра..в такава кола

    20:26 05.10.2026

  • 4 Пилот на Ферари

    6 1 Отговор
    Има пари - угажда си !

    20:30 05.10.2026

  • 5 квартален простак

    1 0 Отговор
    Оф, той откъде има толкова пари уе?!

    Коментиран от #7

    20:38 05.10.2026

  • 6 Радо

    1 0 Отговор
    Прилича на Запорожец.

    20:52 05.10.2026

  • 7 Ами, бачка, момчето,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "квартален простак":

    Бачка, че и може и знае как! Ей така!

    21:21 05.10.2026

  • 8 7987564532457

    0 1 Отговор
    с ферари , без ферари - Ибра е велик !

    21:23 05.10.2026

  • 9 Факти са

    0 0 Отговор
    слуги на Koминтернa

    21:55 05.10.2026