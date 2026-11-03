Фронтменът на Jamiroquai върна Ferrari- то си заради скрити дефекти

Британският музикант Джей Кей, известен с ролята си на фронтмен в групата Jamiroquai и с огромната си страст към редки спортни автомобили, се оказа в центъра на публичен конфликт с търговец на луксозни коли. Изпълнителят върна обратно закупеното от него Ferrari 599 GTB, след като откри сериозни неизправности и съмнителни подробности около поддръжката на италианското купе.

След финализирането на покупката от автосалон в Северна Англия певецът установил, че сервизната документация буди сериозни съмнения, а конструкцията на превозното средство изисква основен ремонт. Музикантът публикува видеоклип в социалните си мрежи, демонстриращ смущаващи тропащи и хрускащи шумове от интериора по време на движение, като отправи директно предупреждение към феновете си да внимават с недобросъвестни търговци, предлагащи амортизирани суперкари на завишени цени.

Представителите на автосалона бързо отхвърлиха обвиненията и дадоха публичен отговор, твърдейки, че само два дни след връщането на автомобила той е бил продаден на друг клиент за сумата от 225 000 паунда. Според думите на търговеца тази цена превишава с 42 500 паунда платеното от самия Джей Кей, което според тях е доказателство за доброто състояние на суперколата.

От компанията разкриха и допълнителен куриозен детайл около първоначалната сделка, заявявайки, че финансовият екип на изпълнителя погрешно е превел с 72 500 паунда повече от договорената сума – грешка, за която музикантът е бил своевременно уведомен. От дилърството допълниха, че Джей Кей е техен дългогодишен клиент и отхвърлиха възможността умишлено да са му продали компрометиран автомобил.

Известният вокалист е сред най-популярните автомобилни колекционери в шоубизнеса, като в гаража му присъстват редки екземпляри от марки като Lamborghini и Ferrari, включително емблематичното му яркозелено Ferrari LaFerrari.