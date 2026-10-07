Емблематичният Jeep Wrangler се сбогува с Европа

Jeep Wrangler официално слиза от сцената на Стария континент, слагайки край на близо четири десетилетия славна история на европейска земя. Решението на концерна Stellantis да прекрати продажбите и приема на нови поръчки за култовия офроудър в Европейския съюз не е резултат от липса на клиентски интерес, а пряко следствие от строгите и безкомпромисни регулации в Брюксел, които правят поддържането на модела икономически необосновано.

Основните фактори за това решение са свързани с новите екологични изисквания и засилените стандарти за безопасност. Класическият атмосферен и турбобензинов характер на Wrangler генерира високи нива на вредни емисии на фона на занижените европейски цели за средните автопартови стойности на въглеродния двуокис. Всяка продадена бройка от емблематичния джип излага производителя на сериозен риск от огромни финансови санкции, които надхвърлят печалбата от малкия обем продажби на специализирания модел в региона. Към това се добавят и новите задължителни изисквания за електронни асистенти и софтуерни модули за сигурност, чието инсталиране върху архитектура с американски корени изисква инвестиции, непокрити от скромния пазарен дял на модела в Европа.

Така американската класика отстъпва място на изцяло електрическото бъдеще на марката, като ролята на духовен наследник на офроуд сцената се поема от новия изцяло електромобилен модел Jeep Recon. Въпреки че феновете на чистия бензинов дух и механичната свобода губят една от последните истински офроуд икони на пазара, наследството на Wrangler ще продължи да живее отвъд океана, докато европейските купувачи ще трябва да разчитат на наличните складови наличности или употребявания пазар.