Новини
Авто »
Емблематичният Jeep Wrangler се сбогува с Европа

Емблематичният Jeep Wrangler се сбогува с Европа

7 Октомври, 2026 19:12 561 2

  • jeep-
  • wrangler-
  • европа

Решението е в резултат от строгите изисквания на континента

Емблематичният Jeep Wrangler се сбогува с Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Jeep Wrangler официално слиза от сцената на Стария континент, слагайки край на близо четири десетилетия славна история на европейска земя. Решението на концерна Stellantis да прекрати продажбите и приема на нови поръчки за култовия офроудър в Европейския съюз не е резултат от липса на клиентски интерес, а пряко следствие от строгите и безкомпромисни регулации в Брюксел, които правят поддържането на модела икономически необосновано.

Основните фактори за това решение са свързани с новите екологични изисквания и засилените стандарти за безопасност. Класическият атмосферен и турбобензинов характер на Wrangler генерира високи нива на вредни емисии на фона на занижените европейски цели за средните автопартови стойности на въглеродния двуокис. Всяка продадена бройка от емблематичния джип излага производителя на сериозен риск от огромни финансови санкции, които надхвърлят печалбата от малкия обем продажби на специализирания модел в региона. Към това се добавят и новите задължителни изисквания за електронни асистенти и софтуерни модули за сигурност, чието инсталиране върху архитектура с американски корени изисква инвестиции, непокрити от скромния пазарен дял на модела в Европа.

Така американската класика отстъпва място на изцяло електрическото бъдеще на марката, като ролята на духовен наследник на офроуд сцената се поема от новия изцяло електромобилен модел Jeep Recon. Въпреки че феновете на чистия бензинов дух и механичната свобода губят една от последните истински офроуд икони на пазара, наследството на Wrangler ще продължи да живее отвъд океана, докато европейските купувачи ще трябва да разчитат на наличните складови наличности или употребявания пазар.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Нормално! Европейците купуват само китайски коли вече!

    19:24 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.