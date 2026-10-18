Jeep възражда култовия Willys

Американският всъдеходен гигант Jeep загатна за възможното възраждане на един от най-емблематичните модели в автомобилната история. По време на изложението във френската столица ръководителят на европейското подразделение на марката Ксавие Пежо разкри загатнат намек за бъдещото развитие на бранда, показвайки изображение на оригиналния исторически Willys до дървен сандък с надпис, че съдържанието не е чупливо.

Засега проектът се намира в концептуална фаза, като от компанията подчертават, че все още няма официално потвърдено решение за пускане в серийно производство. Идеята зад прототипа е създаването на ултракомпактен всъдеход с електрифицирано задвижване, който да съчетава отлични способности за движение извън пътя с гъвкавост за ежедневна градска употреба. Този подход очертава стратегията за развитие на марката в периода след 2030 година.

Евентуалният нов SUV би могъл да се позиционира в гамата редом до Avenger и следващото поколение Renegade. Силният интерес към суровия и разпознаваем дизайн на Willys е пряк отговор на стратегията на Jeep да запази автентичния си характер на фона на засилващата се конкуренция от страна на китайските производители на европейския пазар.

Преди да се стигне до реализацията на подобен ретро проект, американският производител трябва да завърши вече одобрената си продуктова офанзива. До 2030 година европейското portfolio на марката трябва да нарасне до шест основни модела, като сред тях потвърдени за пазарен дебют са новият Compass, изцяло електрическият Recon и новото поколение на популярния Renegade, от който в Европа вече са продадени над 610 000 бройки. Всеки един от бъдещите автомобили в гамата ще предлага версия със задвижване на четирите колела.