Възможно ли е да видим... Москвич кабриолет?

Емблематичната руска марка Москвич може да обогати своето портфолио с атрактивен модел без покрив в обозримо бъдеще. По време на скорошно интервю за популярния блогър Ерик Давидич, ръководителят на московското предприятие Елена Фролова коментира перспективите пред марката, като сподели личните си амбиции за създаване на спортен автомобил. Макар идеята да намира подкрепа в нейните планове, тя категорично отрече подобна премиера да се състои през настоящата 2026 година, тъй като приоритетите на компанията в момента са насочени към други пазарни сегменти.

Според информация, разпространена от изданието Chinese Automobiles, евентуален открит Москвич би могъл да бъде разработен на базата на електрическия роудстър MG Cyberster. Китайската корпорация SAIC служи като основен производствен партньор на московския завод, като сътрудничеството им вече даде видими резултати при създаването на други модели в новата гама на марката, носещи обозначенията M70 и M90, които използват конструктивните решения на кросоувърите MG HS и второто поколение на RX9.

Оригиналният спортен модел на китайския партньор разполага с усъвършенствана задвижваща система с един или два електромотора, чиято максимална мощност достига впечатляващите 544 конски сили. В своята най-производителна модификация с двойно предаване автомобилът успява да покрие ускорението от място до сто километра в час за едва 3,2 секунди, докато автономният пробег с едно зареждане достига до 580 километра по китайския измервателен цикъл CLTC. Цената на возилото на местния пазар стартира от 319 800 юана, което се равнява на около 4 милиона рубли.

Въпреки че моделът бе показан пред руска публика още през пролетта на 2024 година, официалните му продажби остават епизодични. Данните на агенция Автостат Инфо показват, че след регистрираните 28 броя през предходната година, през първите девет месеца на 2026 година в страната е отчетен само един нов автомобил от този тип, което подчертава нишовия му характер на пазара.

Наред с дългосрочните планове за евентуален кабриолет, ръководството на завода е фокусирано върху по-близките премиери и технически изпитания. Елена Фролова съобщи, че през лятото на следващата 2027 година предприятието ще стартира тестовете на модификация с двойно задвижване на модела Москвич M70. Любопитен детайл около този кросоувър е фактът, че докато той стъпва върху конструкцията на популярния китайски SUV модел MG HS, самият източен производител официално не предлага фабрична версия на автомобила със задвижване на четирите колела, което поставя пред руските инженери допълнителни задачи за адаптация.