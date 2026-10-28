Въпреки по-високата цена руснаците предпочитат новите Волги пред Москвичите

През последните три седмици на октомври, обхващащи периода от 5-ти до 25-ти този месец, дилърската мрежа в Русия отчита реализирането на 694 нови автомобила Москвич срещу 793 продажби на Волга.

До края на лятото продукцията на Москвич традиционно доминираше пазара, но оттеглянето на държавните субсидии забави темповете на растеж на марката. В същото време брандът Волга продължава възходящия си тренд, печелейки все по-сериозно пазарно пространство.

ще припомним, че историческият Москвич беше възроден през 2022 година, като в края на миналия сезон бе даден старт и на по-луксозната линия "M", базирана на моделите MG на концерна SAIC. Но през лятото на пазара излязоха и три нови модела с името Волга, изградени върху технологичната платформа на Geely.

Още в петия месец от официалния си пазарен дебют Волга демонстрира по-успешно позициониране от конкурента си, което навежда на мисълта за по-силно историческо наследство и по-удачен търговски подход от страна на производителя от Нижни Новгород.

Основният стълб в продажбите на Москвич продължава да бъде кросоувърът Москвич 3, който формира близо 80 процента от общото търсене в гамата. При Волга лидерската позиция се държи от флагманския кросоувър Волга K50, създаден на основата на Geely Monjaro, чиито продажби надхвърлят 50 процента от цялостния интерес към марката.

Ценовата политика на двете марки играе ключова роля в ожесточената битка за потребителското доверие на руския пазар. Повечето модификации на Москвич се позиционират в по-достъпния ценови сегмент, като базовите версии на популярния кросоувър започват от около 1,6 милиона рубли (около 15 500 евро), докато по-луксозната линия „M“ достига над 2,2 милиона рубли (около 21 300 евро).

От своя страна, новите предложения с марката Волга, изградени върху съвременната платформа на Geely, се таргетират към малко по-високия ценови клас, където флагманският модел Волга K50 стартира от близо 2,5 милиона рубли (около 24 200 евро), оправдавайки по-високата си цена с богато оборудване и по-високотехнологични агрегати.