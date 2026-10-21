От утре в София започва азиатското автомобилно изложение. Вижте и от кои пет модела ще може да се избира голямата награда за посетителите

Автомобил по избор сред пет модела е голямата награда за посетителите на Asia Motor Show 2026, което започва на 22 октомври в Интер Експо Център в София. Всеки посетител, който попълни анкетна карта на място, получава възможност да участва в томболата, печелившият от която ще може да избира из между GWM Haval Jolion, Forthing T5 Evo, Dongfeng Box, BAIC X35 1.5T или Hongqi H5.

Asia Motor Show 2026 ще продължи от 22 до 26 октомври и представлява първото изложение в България, насочено конкретно към азиатската автомобилна индустрия. На площите на Интер Експо Център ще бъдат изложени над 150 автомобила от повече от 20 марки.

В събитието участват BAIC, BAW, BYD, Dongfeng, Forthing, Foton, GWM, Hongqi, Isuzu, JAC Motors, KGM, Kia, Leapmotor, Maxus, Mazda, MG, MHero, Omoda & Jaecoo, Subaru и Xpeng. Представени са компактни градски модели, семейни SUV автомобили, луксозни модификации, електромобили, хибриди и версии с конвенционални двигатели.

Програмата включва тест драйв зона с повече от 50 автомобила за изпитване в реални условия. На 24 и 25 октомври като допълнителна атракция ще бъдат представени хуманоидни роботи на RoboToPlus.

Официалното откриване е насрочено за 22 октомври от 18:00 ч. На същата дата изложението работи от 14:00 до 19:00 ч., от 23 до 25 октомври е отворено от 10:00 до 19:00 ч., а на 26 октомври работното време е от 10:00 до 14:00 ч.

Макар изложението да обхваща над 20 водещи бранда от Китай, Япония и Южна Корея, сред участниците отсъстват утвърдени азиатски производители с дългогодишно присъствие на европейския пазар като Toyota, Lexus, Honda, Hyundai и Nissan, които не са пожелали да участват.

Цените на редовните билети за събитието варират според деня и типа достъп, като стандартният билет за възрастен е 12 евро за делничните дни и 15 евро за уикенда, входът за деца от 8 до 16 години е съответно 5 и 7 евро, а семейните и груповите пакети се предлагат в диапазона от 27 до 75 евро.