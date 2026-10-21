Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена

Предстоящото азиатско автомобилно изложение в сърцето на София ще се превърне в арена за мащабен дебют, който ще приковае погледите на всички почитатели на здравите машини. Централно място под прожекторите ще заеме дългоочакваният дизелов пикап Maxus T60 Max. И най-интересното е, че този нов за родния пазар пикап разполага с мощен двулитров турбодизелов агрегат, който генерира внучителните 215 конски сили и масивен въртящ момент от 500 Нм, управляван от прецизна осемстепенна автоматична скоростна кутия. Със своята усъвършенствана система за задвижване на четирите колела, това возило обещава да се превърне в предпочитан избор както за тежки работни площадки, така и за екстремни излети сред природата.

Но освен атрактивния флагман сред пикапите, който ще можете да видите на предстоящото Asia Motor Show 2026 в столицата, марката подготвя сериозно търговско присъствие на българския пазар, предлагайки разнообразна гама от превозни средства, отговарящи на всички съвременни екологични и функционални изисквани. Родните потребители и бизнес клиенти ще могат да избират между изключително практични лекотоварни модели и електрически ванове от ново поколение, които вече печелят признание в цяла Европа. Сред тях се открояват както добре познатите товаропътнически решения за градска логистика, така и иновативни електрически предложения, които съчетават нулева емисия с дълъг пробег и бързо зареждане.

Появата на тези модели у нас определено ще раздвижи сериозно конкуренцията в сегмента, предоставяйки на потребителите перфектния баланс между здравина, лукс и икономичност, при това на доста атрактивни цени.