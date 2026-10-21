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Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена

Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена

21 Октомври, 2026 12:48 2 397 1

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  • автосалон-
  • asia motor show

Азиатският бранд Maxus изненадва българския пазар с впечатляваща гама от иновативни и практични превозни средства, оглавени от безкомпромисния работен кон T60 Max

Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Предстоящото азиатско автомобилно изложение в сърцето на София ще се превърне в арена за мащабен дебют, който ще приковае погледите на всички почитатели на здравите машини. Централно място под прожекторите ще заеме дългоочакваният дизелов пикап Maxus T60 Max. И най-интересното е, че този нов за родния пазар пикап разполага с мощен двулитров турбодизелов агрегат, който генерира внучителните 215 конски сили и масивен въртящ момент от 500 Нм, управляван от прецизна осемстепенна автоматична скоростна кутия. Със своята усъвършенствана система за задвижване на четирите колела, това возило обещава да се превърне в предпочитан избор както за тежки работни площадки, така и за екстремни излети сред природата.

Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена

Но освен атрактивния флагман сред пикапите, който ще можете да видите на предстоящото Asia Motor Show 2026 в столицата, марката подготвя сериозно търговско присъствие на българския пазар, предлагайки разнообразна гама от превозни средства, отговарящи на всички съвременни екологични и функционални изисквани. Родните потребители и бизнес клиенти ще могат да избират между изключително практични лекотоварни модели и електрически ванове от ново поколение, които вече печелят признание в цяла Европа. Сред тях се открояват както добре познатите товаропътнически решения за градска логистика, така и иновативни електрически предложения, които съчетават нулева емисия с дълъг пробег и бързо зареждане.

Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена

Появата на тези модели у нас определено ще раздвижи сериозно конкуренцията в сегмента, предоставяйки на потребителите перфектния баланс между здравина, лукс и икономичност, при това на доста атрактивни цени.

Нов, дизелов пикап излиза на родната автомобилна сцена


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  • 1 Неизвестен

    3 1 Отговор
    Работен кон!? Колко време се е произвеждал, колко време и къде е служил този кон, че сефте чувам за него.

    13:36 21.10.2026