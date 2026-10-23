Toyota Land Cruiser 250 се подготвя за мащабна актуализация

Легендарният всъходец Toyota Land Cruiser 250 се насочва към сериозен кръстопът от своето развитие, като според предварителните експертни прогнози моделът е на път да претърпи своя мащабен рестайлинг около 2028 година. Очаква се предстоящата актуализация да донесе освежен дизайн на предната част, докато японската гама може да бъде обогатена с високоефективни хибридни силови установки, които вече успешно се утвърдиха на международните пазари.

Настоящото поколение на японския бестселър официално стъпи на пазара през пролетта на 2024 година, успешно заменяйки дотогавашния Prado. С тази смяна на генерациите от компанията заложиха на завръщане към изчистените, изключително мъжествени и ъгловати форми – квадратно купе, характерна радиаторна решетка с изписано име на бранда и абсолютен минимум от излишни декоративни елементи, подчертаващи суровия и безкомпромисен офроуд характер на машината.

По време на бъдещия рестайлинг този утилитарен и ретро стил ще бъде напълно съхранен, макар че дизайнерите подготвят фини корекции най-вече в областта на правоъгълните фарове. Тяхната цялостна форма може да се запази, но вътрешната матрица и светлинният подпис на дневните LED светлини ще претърпят съвременна промяна. Решетката също ще запази емблематичния надпис, получавайки по-различна вътрешна текстура и нов детайлен дизайн на хоризонталните ламели, разкриват предварителните експертни визуализации.

Далеч по-съществени вълнения за местните купувачи обаче носят очакваните промени под предния капак. До момента японската гама разчиташе на два четирицилиндрови агрегата – 2.7-литров бензинов мортър с мощност 163 конски сили и въртящ момент от 246 Нм, както и доказан 2.8-литров турбодизел, генериращ 204 конски сили и 500 Нм въртящ момент, съответно комбинирани с шестстепенна или осемстепенна автоматична трансмисия. На чуждите пазари изборът традиционно е по-богат, включвайки усъвършенстван 2.4-литров бензинов турбо хибрид с около 330 к.с., както и дизелова модификация с 48-волтова мека хибридна система. Именно тяхното въвеждане в Япония е гореща тема покрай идващия рестайлинг, докато бъдещето на по-слабия атмосферен бензинов двигател остава под въпрос.

Междувременно японският производител не спира да усъвършенства актуалната версия на джипа. Още през април 2026 година бензиновите модификации в ниво на оборудване VX получиха разширен пакет от модерни системи за активна безопасност, подобрени асистенти за водача и усъвършенствана защита срещу кражби, наред с възможността за избор на емблематични кръгли LED фарове. Обновените дизелови варианти също се очакват на пазара до края на същата година, подготвяйки почвата за голямата еволюция на модела.