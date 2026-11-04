Собствениците на Toyota RAV4 се ​​оплакват от неочакван дефект

Собствениците на шестото поколение Toyota RAV4 се сблъскват с неочакван ергономичен проблем, който разваля удоволствието от шофирането. Основното оплакване е свързано с липсата на достатъчно пространство за десния крак зад волана, тъй като прекалено широката централна конзола опира директно в коляното на водача. За да се справят с това неприятно притискане, някои шофьори вече прибягват до монтирането на омекотяващи подложки върху твърдия пластмасов ръб.

В автомобилните форуми и платформи като Reddit шофьорите масово посочват една и съща специфична зона от интериора. Непосредствено под превключвателя за режимите на движение, на нивото на USB-C портовете, страничният панел прави издатина към водача. Именно в този детайл от твърда пластмаса се подпира кракът при определена стойка, което при продължителни пътувания извън града причинява сериозен дискомфорт.

Ергономичният проблем засяга най-вече по-високите водачи. Собственик на Toyota RAV4 от 2026 година с ръст около 190 сантиметра споделя, че въпреки множеството опити за настройка на седалката, така и не е успял да намери удобна позиция. Подобни възражения идват и от притежатели на плъгин хибридната версия RAV4 Woodland, които също критикуват прекомерната ширина на централната конзола.

В същото време реакцията сред потребителите остава разделена, тъй като по-ниските шофьори посочват, че конструкцията изобщо не им пречи, а други успяват да неутрализират проблема с лека промяна в наклона и разстоянието на седалката. За засегнатите водачи временното решение се състои в поставянето на самозалепващи се меки възглавнички върху страничната стена, които облекчават натиска в точката на контакт между крака и пластмасовите елементи.