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Собствениците на Toyota RAV4 се ​​оплакват от неочакван дефект

Собствениците на Toyota RAV4 се ​​оплакват от неочакван дефект

4 Ноември, 2026 13:00 1 379 6

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  • проблем

Ергономичният проблем засяга най-вече по-високите водачи

Собствениците на Toyota RAV4 се ​​оплакват от неочакван дефект - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Собствениците на шестото поколение Toyota RAV4 се сблъскват с неочакван ергономичен проблем, който разваля удоволствието от шофирането. Основното оплакване е свързано с липсата на достатъчно пространство за десния крак зад волана, тъй като прекалено широката централна конзола опира директно в коляното на водача. За да се справят с това неприятно притискане, някои шофьори вече прибягват до монтирането на омекотяващи подложки върху твърдия пластмасов ръб.

В автомобилните форуми и платформи като Reddit шофьорите масово посочват една и съща специфична зона от интериора. Непосредствено под превключвателя за режимите на движение, на нивото на USB-C портовете, страничният панел прави издатина към водача. Именно в този детайл от твърда пластмаса се подпира кракът при определена стойка, което при продължителни пътувания извън града причинява сериозен дискомфорт.

Ергономичният проблем засяга най-вече по-високите водачи. Собственик на Toyota RAV4 от 2026 година с ръст около 190 сантиметра споделя, че въпреки множеството опити за настройка на седалката, така и не е успял да намери удобна позиция. Подобни възражения идват и от притежатели на плъгин хибридната версия RAV4 Woodland, които също критикуват прекомерната ширина на централната конзола.

В същото време реакцията сред потребителите остава разделена, тъй като по-ниските шофьори посочват, че конструкцията изобщо не им пречи, а други успяват да неутрализират проблема с лека промяна в наклона и разстоянието на седалката. За засегнатите водачи временното решение се състои в поставянето на самозалепващи се меки възглавнички върху страничната стена, които облекчават натиска в точката на контакт между крака и пластмасовите елементи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    5 3 Отговор
    Същото е и на рав4 2014-2016г, но за пасажера. Няма място за левия крак.

    13:06 04.11.2026

  • 2 Европеец

    5 2 Отговор
    Епа тойота не ги ли правеха дребни азиатчета? Явно и там им е свършил акъла за базови елементарни неща?

    13:07 04.11.2026

  • 3 Друго

    3 2 Отговор
    си е, кога си купиш кола, с очакван дефект. Някак си по-спокойно е.

    13:08 04.11.2026

  • 4 Проблемна марка с много реклама

    3 4 Отговор
    Собствениците на тойоти се оплакват от множество проблеми и дефекти. Вижте форумите

    13:27 04.11.2026

  • 5 Ами

    5 0 Отговор
    Произвидителите не само японците никога не са мислили за по-високите водачи, само че с тази акселерация на поколенията въпросните са вече доста повече! Другата тъпотия, която правят масово икономисват от реглажа във височина на предната пасажерска седалка и заради "уникалните" им скосени "дизайни" в някои автомобили влизането и излизането от пасажерската позиция е мисия невъзможна направо!

    13:28 04.11.2026

  • 6 Мда

    2 0 Отговор
    За ергономия се мислеше навремето , сега се мисли за електроники и изчанчен дизайн !

    13:59 04.11.2026