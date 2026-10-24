Финални тестове за най-голямото електрическо BMW

BMW продължава изпитанията на електрическия iX7, най-големият SUV на марката, който беше заснет на Нюрбургринг в Германия. Прототипът преминава през тестове за издръжливост и динамика, а появата му потвърждава, че моделът се движи към серийно производство. За разлика от по-малките електрически модели на BMW, iX7 няма да използва изцяло електрическата архитектура Neue Klasse. Подобно на новите X5 и iX5, той ще бъде изграден върху обновена версия на платформата CLAR, която позволява производството на автомобили с различни видове задвижване.

Очаква се BMW iX7 да използва технологии от новия iX5, включително цилиндрични акумулаторни клетки и 800-волтова електрическа система. BMW обявява за iX5 60 xDrive батерия с нетен капацитет 144 кВтч, предварителен пробег до около 700 км и максимална мощност на зареждане до 460 кВт. При подходяща инфраструктура зареждането от 10 до 80 процента трябва да отнема около 22 минути.

По-големите размери на iX7 могат да освободят допълнително пространство под пода за още по-голяма батерия. Очаква се поне една от версиите да получи двумоторното задвижване с 578 к.с. от iX5 60 xDrive, а по-късно да последват и по-мощни модификации с емблемата M.

Снимките показват, че електрическият модел ще запази разделената конфигурация на предните светлини, познати от актуалния X7. В същото време каросерията ще получи по-гладки повърхности и детайли, свързани с дизайнерския език Neue Klasse. Очакват се и електрически излизащи дръжки, разположени в основата на вратите. В интериора iX7 и бензиновият X7 ще споделят новата система Panoramic iDrive. Тя обединява панорамен информационен дисплей по цялата ширина на арматурното табло с централен екран за мултимедията и функциите на автомобила.

Паралелно с iX7 BMW разработва новия X7 M60. Той ще замени сегашния X7 M60i и вероятно ще използва преработена версия на 4,4-литровия V8 с две турбини. Прототипът на X7 M60 се разпознава по отворените въздухозаборници в голямата предна решетка и четирите изпускателни накрайника. Производството на BMW iX7 и X7 е планирано в завода на компанията в Спартанбърг, Южна Каролина, заедно с X5 и iX5. Премиерата на електрическия iX7 се очаква през 2027 година, а продажбите трябва да започнат през есента на същата година.