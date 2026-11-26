Xiaomi подготвя обновен SU7 Ultra за моделната 2027 година, като основната промяна е насочена към аеродинамиката. Първите изображения и технически данни са публикувани след документи, подадени до китайското Министерство на индустрията и информационните технологии. Данните показват, че електрическата спортна лимузина запазва три електромотора и мощност от 1526 к.с.

Промените по стандартната версия са видими най-вече в предната и задната част. Предната броня и решетката са преработени, а по предните калници са добавени нови въздуховоди. Отзад са променени бронята и дифузьорът. Максималната скорост е посочена като 318 км/ч, докато ускорението от 0 до 100 км/ч се очаква да остане 1,98 секунди.

По-съществените подобрения са част от списъка с опции. Най-крайната от тях е голям карбонов заден спойлер с конструкция тип „лебедова шия“. Той разполага с електронни опори, които могат да отварят горната му част и да създават ефект, подобен на системата DRS при Porsche 911 GT3 RS. Купувачите ще могат да изберат и по-малък карбонов спойлер в четири цвята или прибиращ се спойлер, който излиза от капака на багажника. Предлага се още карбонова предна броня с допълнителни въздуховоди и крилца, както и по-голям карбонов дифузьор.

Сред новите компоненти за писта са специални джанти и гуми Pirelli P Zero Trofeo RS с размери 295/30 отпред и 325/30 отзад. За автомобила са показани и различни варианти на покрива, предния капак, огледалата и външните графики. Спирачната система използва големи карбон-керамични дискове.

Документите посочват две възможни тегла за новия SU7 Ultra – 2380 и 2375 кг, вероятно в зависимост от избраното оборудване. Това го прави по-тежък от Porsche Taycan Turbo GT с пакет Weissach, чието тегло е посочено като 2200 кг.

Промяна в силовата установка не е потвърдена. По-ранни предположения допускаха добавянето на четвърти електромотор и мощност над 2000 к.с., но публикуваните данни показват, че обновеният модел остава с три мотора и 1526 к.с.

Настоящият сериен Xiaomi SU7 Ultra зписа време от 7:04,957 минути на „Нюрбургринг“ през 2025 година. Porsche Taycan Turbo GT с пакет Manthey е свалил тази граница до 6:55,533 минути през 2026-т, като зад волана бе тестовият пилот Ларс Керн.

Именно тази разлика от около 10 секунди е целта на новата версия. Все още няма потвърдено време за обиколка на обновения SU7 Ultra, нито официален резултат от нов опит на трасето. Очаква се аеродинамичният пакет и гумите за писта да бъдат основните инструменти на Xiaomi в опита да си върне лидерството при серийните електромобили.