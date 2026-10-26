Bugatti обмисля V16 хиперкола с механична скоростна кутия

Bugatti може да създаде нова хиперкола с атмосферeн V16 двигател и механична скоростна кутия. Идеята бе разкрита от Мате Римац, главен изпълнителен директор на Bugatti Rimac, в интервю за Top Gear. Изказването не е потвърждение, че такъв автомобил ще бъде произведен, но Римац определя Tourbillon не само като наследник на Chiron, а и като платформа за бъдещи модели. Според него компанията може да потърси по-лека и по-опростена конструкция, която да върне фокуса към усещането от шофирането. Настоящият Bugatti Tourbillon използва 8,3-литров атмосферeн V16 двигател, разработен с помощта на Cosworth. Двигателят развива 1000 конски сили без електрическа помощ, достига 9000 оборота в минута и осигурява 900 Нм въртящ момент. Той е комбиниран с хибридна система и 8-степенна трансмисия с два съединителя.

Хибридната архитектура включва три електромотора и батерия с капацитет 25 кВтч. Най-сериозният технически проблем би бил разработването на механична трансмисия, способна да поеме натоварването от 1000 к.с. на V16 и неговите 900 Нм. При хиперколите автоматичните трансмисии са предпочитани заради по-бързата смяна на предавките и способността им да работят с много висок въртящ момент.

Механичната версия вероятно няма да бъде по-бърза от хибридния Tourbillon. Смисълът ѝ би бил различен - водачът да има пряк контрол върху двигателя и сам да избира момента на всяка смяна на предавка. Именно тази аналогова концепция стои зад идеята за по-лек модел, вдъхновен от ранните състезателни Bugatti. Компанията не е обявила срокове, технически характеристики или производствен план за подобен автомобил.