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Bugatti обмисля V16 хиперкола с механична скоростна кутия

Bugatti обмисля V16 хиперкола с механична скоростна кутия

26 Октомври, 2026 15:27 368 2

  • bugatti-
  • tourbillon-
  • v16 двигател-
  • механична скоростна кутия-
  • римац

Мате Римац допуска по-лек и по-опростен модел без хибридна система, но Bugatti все още не е потвърдила подобен проект

Bugatti обмисля V16 хиперкола с механична скоростна кутия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Bugatti може да създаде нова хиперкола с атмосферeн V16 двигател и механична скоростна кутия. Идеята бе разкрита от Мате Римац, главен изпълнителен директор на Bugatti Rimac, в интервю за Top Gear. Изказването не е потвърждение, че такъв автомобил ще бъде произведен, но Римац определя Tourbillon не само като наследник на Chiron, а и като платформа за бъдещи модели. Според него компанията може да потърси по-лека и по-опростена конструкция, която да върне фокуса към усещането от шофирането. Настоящият Bugatti Tourbillon използва 8,3-литров атмосферeн V16 двигател, разработен с помощта на Cosworth. Двигателят развива 1000 конски сили без електрическа помощ, достига 9000 оборота в минута и осигурява 900 Нм въртящ момент. Той е комбиниран с хибридна система и 8-степенна трансмисия с два съединителя.

Хибридната архитектура включва три електромотора и батерия с капацитет 25 кВтч. Най-сериозният технически проблем би бил разработването на механична трансмисия, способна да поеме натоварването от 1000 к.с. на V16 и неговите 900 Нм. При хиперколите автоматичните трансмисии са предпочитани заради по-бързата смяна на предавките и способността им да работят с много висок въртящ момент.

Bugatti обмисля V16 хиперкола с механична скоростна кутия

Механичната версия вероятно няма да бъде по-бърза от хибридния Tourbillon. Смисълът ѝ би бил различен - водачът да има пряк контрол върху двигателя и сам да избира момента на всяка смяна на предавка. Именно тази аналогова концепция стои зад идеята за по-лек модел, вдъхновен от ранните състезателни Bugatti. Компанията не е обявила срокове, технически характеристики или производствен план за подобен автомобил.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има вградени безплатни екстри като

    1 1 Отговор
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    Като екстра се предлага услугата "Етично уведомяване на роднините за смърт при пътнотранспортно произшествие", но свързването с услугите на психолог не е включено в цената.

    Коментиран от #2

    15:45 26.10.2026

  • 2 Липсват много екстри

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има вградени безплатни екстри като":

    Присъщи за съвременни водачи и още прочие. Казано накратко кола истински шофьори не е за... абе, сещайте се.

    15:58 26.10.2026