Средната възраст на хората, които купуват автомобили с емблемата на Bugatti, се е сринала с цели десет години през последните години, падайки от 52 на 42 години. Все по-често зад волана на многомилионни шедьоври сядат млади и изключително заможни купувачи, за които цената не е пречка, стига машината да предлага безкомпромисен характер. Паралелно с това старите познайници на марката не отстъпват крачка назад, като един северноамерикански колекционер държи в гаража си цели 14 модела Bugatti.

За смяната на поколенията в клиентската база разказа Саша Доринг, главен изпълнителен директор на американското подразделение на Bugatti. Според думите му притокът на по-млади заможни клиенти се усеща съвсем осезаемо в ежедневието на марката. Макар да не сподели детайлна разбивка по възрастови групи, спадът на средната възраст с цяло десетилетие говори достатъчно красноречиво за промяната в кръга от купувачи.

Въпреки освежаването на аудиторията, лоялността към марката остава на изключително висока летва. Около 35% от настоящите собственици притежават поне два автомобила на производителя, а при новия хиперавтомобил Tourbillon делът на завръщащите се клиенти стига почти 70%. Който реши да се нареди на опашката за подобна машина, трябва да се въоръжи с търпение – чакането след поръчка възлиза на приблизително четири години.

Любопитен детайл е, че новата вълна от заможни купувачи изобщо не настоява за изцяло електрически задвижвания. На директния въпрос дали младите клиенти искат електрическо Bugatti, Доринг отговаря отрицателно. За тях магията на марката все още минава през мощни, многолитрови мотори и механична драма, а не през безшумно придвижване на ток.

Този подход пасва идеално на концепцията на новия Tourbillon. Вместо изцяло електрическа архитектура, каквато по-рано се обсъждаше в орбитата на Volkswagen Group, моделът получи хибридна система с 8,3-литров атмосферен V16 двигател, разработен съвместно с Cosworth. Ключова роля за това решение изигра Мате Римак, ръководител на Bugatti Rimac, който настоя за запазването на подобен екзотичен силов агрегат.

Северна Америка продължава да бъде стратегически стълб за продажбите на компанията. За последните две десетилетия в региона са предадени общо 353 съвременни автомобила на марката. Докато през 2006 година, при старта на продажбите на Veyron, на северноамериканския пазар се падаха около 20–25% от глобалните доставки, днес този дял е нараснал до 35–45%.

Върхова за американското звено се оказа 2025 година, когато до клиентите достигнаха 60 автомобила. Търговската мрежа там включва 12 дилърства в Съединените щати, както и по едно представителство в Канада и Мексико.

Независимо от силното търсене, ръководството не планира рязко да раздува обемите и цели да поддържа годишно производство около 100 автомобила. Ограниченият тираж пази ореола на изключителност и подкрепя високата остатъчна стойност, което е от първостепенно значение за колекционерите.

Подмладяването на аудиторията не е изолирано явление само за Bugatti, а се забелязва и при други играчи във висшия сегмент. Средната възраст на клиентите на Rolls-Royce се върти около 40 години, а Bentley също привлича по-млади купувачи, които по-често посягат към спортни линии и по-смели цветови решения вместо към класическия хром.