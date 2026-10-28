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Toyota ще продава новите си бензинови двигатели на други компании

Toyota ще продава новите си бензинови двигатели на други компании

28 Октомври, 2026 10:35 999 4

  • toyota-
  • бензинови двигатели-
  • хибридни системи-
  • mazda-
  • subaru

Японската компания очаква до 1,5 млрд. евро годишни приходи от доставки на двигатели и хибридни системи до 2032 година

Toyota ще продава новите си бензинови двигатели на други компании - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota планира да продава новото поколение бензинови двигатели и хибридни силови системи на други автомобилни производители. Японската компания очаква този бизнес да носи около 1,5 млрд. евро годишно до 2032 година, а първите доставки могат да започнат още през 2027-ма. Toyota цели поръчки за около 500 млн. евро през настоящата година, а планът е необичаен за автомобилната индустрия, в която производителите все по-често обновяват съществуващи двигатели, вместо да разработват изцяло нови семейства заради разходите по електрификацията и по-строгите правила за емисиите.

Новата гама на Toyota включва атмосферна 1,5-литрова версия, турбиниран 1,5-литров двигател и 2,0-литров турбиниран четирицилиндров агрегат. Компанията ги разработва с по-компактни размери и възможност за интеграция с електрически мотори и батерии. По-малкият двигател ще бъде предназначен основно за хибридни автомобили. Турбинираната версия на 1,5-литровия агрегат трябва да предлага мощност, сравнима с тази на конвенционален атмосферeн двигател с обем 2,5 литра. По-големият 2,0-литров турбомотор е проектиран да осигурява повече мощност от сегашния 2,4-литров турбиниран двигател, като същевременно подобрява разхода на гориво.

Toyota все още не е назовала конкретни купувачи. Компанията обаче има тесни връзки с Daihatsu, Subaru и Mazda. Daihatsu е изцяло притежавано дружество на Toyota, докато японският производител притежава 21,5 процента от правата на глас в Subaru и 5,1 процента от акциите на Mazda. Toyota вече доставя хибридна технология на Mazda, а Subaru използва електрически компоненти на Toyota в свои хибридни системи. Suzuki също е използвала двигатели на Toyota в свои модели.

Това не означава, че партньорите автоматично ще изберат новите агрегати. Mazda разработва собствена хибридна система и двигателя Skyactiv-Z за следващото поколение на CX-5. Subaru продължава да работи върху боксеровите си двигатели, като инженерите поставят цел за 50 процента топлинна ефективност. Toyota, Mazda и Subaru обявиха съвместна работа по двигатели през 2024-та, но всяка от трите компании запазва собствена техническа посока. Toyota представя новите си двигатели не като алтернатива на електрификацията, а като част от нея. Компактните агрегати ще могат да се монтират в различни платформи, включително такива, които поддържат повече от един тип задвижване. Предвижда се 2,0-литровият турбомотор да работи както самостоятелно, така и в комбинация с електрическа система.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хонда

    4 3 Отговор
    е номер 1 за двигатели, TOYOTA е след HONDA, не заблуждавайте !

    Коментиран от #4

    11:03 28.10.2026

  • 2 Ирония на съдбата

    1 3 Отговор
    "Японската компания очаква до 1,5 млрд. евро годишни приходи от доставки на двигатели и хибридни системи до 2032 година"

    Продажбите на ДВГ за 1,5 милиарда на година ще покриват част от парите за батерии които ще трябва да дават на китайците, които ще са поне 3 милиарда на година.

    А Япония само до преди 5-6 години беше производител номер едно на батерии в света.

    11:23 28.10.2026

  • 3 Ирония на съдбата

    0 3 Отговор
    Ето докъде ги доведе инатът да се вкопчат във водорода и синтетичните горива, докато лобират срещу електромобилите.

    11:24 28.10.2026

  • 4 Дзак

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хонда":

    За мотоциклети!

    11:38 28.10.2026