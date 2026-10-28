Toyota ще продава новите си бензинови двигатели на други компании

Toyota планира да продава новото поколение бензинови двигатели и хибридни силови системи на други автомобилни производители. Японската компания очаква този бизнес да носи около 1,5 млрд. евро годишно до 2032 година, а първите доставки могат да започнат още през 2027-ма. Toyota цели поръчки за около 500 млн. евро през настоящата година, а планът е необичаен за автомобилната индустрия, в която производителите все по-често обновяват съществуващи двигатели, вместо да разработват изцяло нови семейства заради разходите по електрификацията и по-строгите правила за емисиите.

Новата гама на Toyota включва атмосферна 1,5-литрова версия, турбиниран 1,5-литров двигател и 2,0-литров турбиниран четирицилиндров агрегат. Компанията ги разработва с по-компактни размери и възможност за интеграция с електрически мотори и батерии. По-малкият двигател ще бъде предназначен основно за хибридни автомобили. Турбинираната версия на 1,5-литровия агрегат трябва да предлага мощност, сравнима с тази на конвенционален атмосферeн двигател с обем 2,5 литра. По-големият 2,0-литров турбомотор е проектиран да осигурява повече мощност от сегашния 2,4-литров турбиниран двигател, като същевременно подобрява разхода на гориво.

Toyota все още не е назовала конкретни купувачи. Компанията обаче има тесни връзки с Daihatsu, Subaru и Mazda. Daihatsu е изцяло притежавано дружество на Toyota, докато японският производител притежава 21,5 процента от правата на глас в Subaru и 5,1 процента от акциите на Mazda. Toyota вече доставя хибридна технология на Mazda, а Subaru използва електрически компоненти на Toyota в свои хибридни системи. Suzuki също е използвала двигатели на Toyota в свои модели.

Това не означава, че партньорите автоматично ще изберат новите агрегати. Mazda разработва собствена хибридна система и двигателя Skyactiv-Z за следващото поколение на CX-5. Subaru продължава да работи върху боксеровите си двигатели, като инженерите поставят цел за 50 процента топлинна ефективност. Toyota, Mazda и Subaru обявиха съвместна работа по двигатели през 2024-та, но всяка от трите компании запазва собствена техническа посока. Toyota представя новите си двигатели не като алтернатива на електрификацията, а като част от нея. Компактните агрегати ще могат да се монтират в различни платформи, включително такива, които поддържат повече от един тип задвижване. Предвижда се 2,0-литровият турбомотор да работи както самостоятелно, така и в комбинация с електрическа система.