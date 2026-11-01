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Toyota пуска иновативен 1.5-литров двигател с вътрешно горене

Toyota пуска иновативен 1.5-литров двигател с вътрешно горене

1 Ноември, 2026 11:15 789 0

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Агрегатът ще е за новото поколение хибриди

Toyota пуска иновативен 1.5-литров двигател с вътрешно горене - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вече ви информирахме, че европейското подразделение на Toyota представи мащабна технологична стратегия, която предвижда въвеждането на ново поколение гъвкави платформи, предназначени за електрифицирани превозни средства. Тази иновативна архитектура е проектирана с идеята да обедини различните типове задвижвания, включително пълни хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрически модели, осигурявайки перфектен баланс между функционалност и висока ефективност.

Централно място в този амбициозен проект заема напълно новият 1.5-литров четирицилиндров двигател с вътрешно горене, който е създаден от нулата специално за нуждите на хибридните системи. Инженерите на компанията са заложили на гъвкава концепция, благодарение на която агрегатът ще се предлага както във вариант с атмосферно пълнене, така и във версия с турбокомпресор. Стратегическият план предвижда атмосферната модификация да замени досегашния 1.8-литров двигател, осигурявайки същите или по-добри динамични показатели при значително по-компактни размери.

Освен самия двигател, инженерен екип е разработил и цяла гама от нови, по-леки и компактни електрически компоненти, включително електромотори и блокове за управление. Тяхното оптимално интегриране в общата конструкция на автомобила позволява драстично редуциране на механичните и електрическите загуби. В резултат на тези подобрения, съчетани с усъвършенствана аеродинамика и по-нисък силует на купето, от Toyota си поставят за цел постигането на над 15% по-висока горивна ефективност.

Компактните размери на новия задвижващ модул дават на дизайнерите значително по-голяма свобода при оформянето на екстериорните линии и намаляването на челното съпротивление. Същевременно общата платформа дава възможност на производствените мощности гъвкаво да адаптират обемите на различните видове задвижвания спрямо актуалните пазарни тенденции и потребителското търсене.

Въпреки компактните си размери, новият силов тракт впечатлява с внедряването на модерни силициево-карбидни полупроводници в инверторите и блоковете за управление, които минимизират енергийните загуби. Инженерите са постигнали значително намаляване на вътрешното механично триене и оптимизиране на термичния мениджмънт, а цялата архитектура е предварително съобразена с възможността за работа с възобновяеми и въглеродно неутрални горива, разширявайки екологичния потенциал на конвенционалното задвижване.


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