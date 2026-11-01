Toyota пуска иновативен 1.5-литров двигател с вътрешно горене

Вече ви информирахме, че европейското подразделение на Toyota представи мащабна технологична стратегия, която предвижда въвеждането на ново поколение гъвкави платформи, предназначени за електрифицирани превозни средства. Тази иновативна архитектура е проектирана с идеята да обедини различните типове задвижвания, включително пълни хибриди, plug-in хибриди и изцяло електрически модели, осигурявайки перфектен баланс между функционалност и висока ефективност.

Централно място в този амбициозен проект заема напълно новият 1.5-литров четирицилиндров двигател с вътрешно горене, който е създаден от нулата специално за нуждите на хибридните системи. Инженерите на компанията са заложили на гъвкава концепция, благодарение на която агрегатът ще се предлага както във вариант с атмосферно пълнене, така и във версия с турбокомпресор. Стратегическият план предвижда атмосферната модификация да замени досегашния 1.8-литров двигател, осигурявайки същите или по-добри динамични показатели при значително по-компактни размери.

Освен самия двигател, инженерен екип е разработил и цяла гама от нови, по-леки и компактни електрически компоненти, включително електромотори и блокове за управление. Тяхното оптимално интегриране в общата конструкция на автомобила позволява драстично редуциране на механичните и електрическите загуби. В резултат на тези подобрения, съчетани с усъвършенствана аеродинамика и по-нисък силует на купето, от Toyota си поставят за цел постигането на над 15% по-висока горивна ефективност.

Компактните размери на новия задвижващ модул дават на дизайнерите значително по-голяма свобода при оформянето на екстериорните линии и намаляването на челното съпротивление. Същевременно общата платформа дава възможност на производствените мощности гъвкаво да адаптират обемите на различните видове задвижвания спрямо актуалните пазарни тенденции и потребителското търсене.

Въпреки компактните си размери, новият силов тракт впечатлява с внедряването на модерни силициево-карбидни полупроводници в инверторите и блоковете за управление, които минимизират енергийните загуби. Инженерите са постигнали значително намаляване на вътрешното механично триене и оптимизиране на термичния мениджмънт, а цялата архитектура е предварително съобразена с възможността за работа с възобновяеми и въглеродно неутрални горива, разширявайки екологичния потенциал на конвенционалното задвижване.