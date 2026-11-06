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ВИДЕО от първо лице: Какво е да летиш с Tesla Roadster?

ВИДЕО от първо лице: Какво е да летиш с Tesla Roadster?

6 Ноември, 2026 17:39 632 4

  • tesla roadster-
  • електромобили-
  • двигатели със студен газ-
  • автомобилни технологии-
  • tesla

Кадрите бяха разпространени от компанията на Мъск

ВИДЕО от първо лице: Какво е да летиш с Tesla Roadster? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla показа как изглежда от борда демонстрацията на новия Roadster, при която автомобилът се издига, преобръща се във въздуха и се приземява сам. Видеото включва няколко гледни точки към изпитанието, извършено без човек в автомобила.

Кадрите показват моментите, в които електрическият спортен модел се отделя от земята, обръща се с колелата нагоре и продължава движението си в обърнато положение. След това автомобилът се приземява, като използва система от двигатели със студен газ.

Системата разчита на азот под високо налягане, което може да достигне 10 000 psi. Тя е свързана с резервоар с обем 200 литра, разположен зад водача.

Именно времето за възстановяване на налягането поставя под въпрос практическата употреба на технологията извън демонстрационна среда. За разлика от обичайното зареждане на електромобил, системата със студен газ изисква специална инфраструктура, чийто окончателен вид не е обявен.

Tesla планира да започне производството на новия Roadster през 2028 година. Базовата версия Performance няма двигатели със студен газ. Вариантът Thrust добавя такива двигатели в задната част и е представен като конфигурация, способна да ускори от 0 до 100 километра в час за по-малко от две секунди.

Най-екстремната версия носи името Rocket. Тя е с едно място и е замислена за маневри като преобръщане във въздуха. Към момента Roadster със система от двигатели със студен газ остава прототип. Потвърдени производствени характеристики, окончателни правила за използването му и решение за пътната му легалност все още не са обявени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Същото както са летели с "Аполон" към Луната.

    17:51 06.11.2026

  • 2 Гошо

    3 1 Отговор
    Демек си купуваш въздух под налягане! Като всичко на Илонката.

    18:11 06.11.2026

  • 3 Иван С

    1 2 Отговор
    Кой каквото и ще да разправя но това е впечатляващо.

    Коментиран от #4

    18:18 06.11.2026

  • 4 Мдаааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван С":

    Още по-впечатляващо ще е когато както си вървиш мирно и кротко, едно такова нещо ти се изтръска на главата.

    18:43 06.11.2026