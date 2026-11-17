Бившият водещ на Top Gear и The Grand Tour, известен с острия си език и неподправена страст към истинските коли, реши лично да тества силно рекламирания футуристичен проект на Илон Мъск в Тексас, но резултатът се оказал стряскащ за неговата сигурност. Вместо технологичен пробив, Кларксън се сблъскал с поредица от опасни софтуерни аномалии, пълна липса на адекватна реакция и абсолютна невъзможност за човешка намеса, тъй като двуместното возило демонстративно е лишено от волан и педали.

Още самото начало на експеримента белязало сериозни технически затруднения, след като първият нает Cybercab отказал дори да потегли, а гласовият му асистент упорито твърдял, че автомобилът вече се движи към целта, принуждавайки екипа на Tesla да се намесва дистанционно през аудиосистемата и да съветва британската звезда да прекрати курса. Вторият опит обаче се превърнал в истински трилър на пътя, по време на който самоуправляващият се компютър буквално загубил ориентация в реалната пътна обстановка.

Според впечатленията на Кларксън, споделени в авторитетната колонка за The Sunday Times, машината започнала да спира с пълна сила пред абсолютно несъществуващи на пътя препятствия, било то невидими сензорни призраци или напълно безумни маневри пред обикновена пресичаща пазарска количка. Още по-тревожно било безразсъдното поведение на бордовия софтуер, който според наблюденията на журналиста на няколко пъти е преминал на червен светофар, поставяйки на карта живота на пътниците и останалите участници в движението.

Кулминацията на ужаса настъпила в края на маршрута, когато роботаксито категорично отказало да спре на крайната си дестинация, продължавайки да кръжи в търсене на митично „безопасно място“, при това демонстративно подминавайки десетки перфектни зони за паркиране, посочвани от уплашения пътник. Всички отчаяни опити на Кларксън да даде команда за спиране или да отвори принудително вратата били безуспешни, оставайки го в продължение на десет минути в абсолютна безизходност и без никакъв физически лост за контрол над автомобила.

Макар британският шоумен да запазва формално уважение към смелия футуристичен дизайн на Cybercab и визионерството на Илон Мъск, неговата категорична позиция е, че подобно недоизпипано технологично недоразумение няма място по улиците на оживени мегаполиси. Острите критики на Кларксън идват на фона на все по-засилващия се регулаторен натиск в САЩ срещу автономните системи на американския гигант, чиито превозни средства вече са под светлината на прожекторите заради десетки сигнали за нарушения на правилата за движение и критични ситуации на пътя.