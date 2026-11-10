Брюкселският диктат продължава. Новите еврорегламенти задължават шофьорите да търпят постоянния тормоз на досадните асистенти

Новите разпоредби на Брюксел изискват всяко ново превозно средство на европейския пазар да разполага със задължителна система за предупреждение срещу невнимание, чието перманентно изключване е категорично забранено от закона. Чиновниците в Еврокомисията решиха, че шофьорите нямат право сами да определят как да управляват автомобила си, затова електронният супервайзор се активира автоматично при всяко палене на двигателя, принуждавайки хората да се примирят с непрекъснатото електронно следене.

Иновацията засяга новите автомобили от юли 2026 година, като за щастие законът няма обратна сила и собствениците на стари модели засега са спасени от задължителния монтаж на шпионски камери в купето. Въпреки това, съгласно официалния Регламент, автомобилните производители нямат право дори в сервизните условия да премахват тази функция чрез софтуерна намеса, което отнема на шофьорите всякаква свобода на избор.

Основното безумие на новата евронаредба се крие в алгоритъма на работа. Водачът има право да изключи звуковия сигнал за текущото пътуване, но след гасене и повторно стартиране на двигателя досадната система се връща в активен режим. Технологията разчита на инфрачервени сензори и камери в кабината, които следят движението на главата при скорост над 50 километра в час. Ако погледът се отвлече от пътя за повече от три секунди и половина – например за настройка на климатика – купето веднага се огласява от дразнеща аларма.

Европейските регулатори неубедително се опитват да успокоят обществеността, твърдейки, че целта е оправдана, но подобни бюрократични мерки често постигат обратния ефект. Вместо да повишават вниманието, постоянните звукови дразнители предизвикват стрес, умора и допълнително разсейване сред шофьорите.

Междувременно зад океана и в Азия подходът към сигурността е доста по-прагматичен, докато европейските институции продължават да налагат стерилни правила, откъснати от реалността на пътя. Зад маската на загрижеността за безопасността се крие поредното ограничение на личната свобода, което принуждава милиони шофьори да се борят не с пътните условия, а със собствените си автомобили.