Брюкселският диктат продължава. Новите еврорегламенти задължават шофьорите да търпят постоянния тормоз на досадните асистенти

Новите разпоредби на Брюксел изискват всяко ново превозно средство на европейския пазар да разполага със задължителна система за предупреждение срещу невнимание, чието перманентно изключване е категорично забранено от закона. Чиновниците в Еврокомисията решиха, че шофьорите нямат право сами да определят как да управляват автомобила си, затова електронният супервайзор се активира автоматично при всяко палене на двигателя, принуждавайки хората да се примирят с непрекъснатото електронно следене.
Иновацията засяга новите автомобили от юли 2026 година, като за щастие законът няма обратна сила и собствениците на стари модели засега са спасени от задължителния монтаж на шпионски камери в купето. Въпреки това, съгласно официалния Регламент, автомобилните производители нямат право дори в сервизните условия да премахват тази функция чрез софтуерна намеса, което отнема на шофьорите всякаква свобода на избор.
Основното безумие на новата евронаредба се крие в алгоритъма на работа. Водачът има право да изключи звуковия сигнал за текущото пътуване, но след гасене и повторно стартиране на двигателя досадната система се връща в активен режим. Технологията разчита на инфрачервени сензори и камери в кабината, които следят движението на главата при скорост над 50 километра в час. Ако погледът се отвлече от пътя за повече от три секунди и половина – например за настройка на климатика – купето веднага се огласява от дразнеща аларма.
Европейските регулатори неубедително се опитват да успокоят обществеността, твърдейки, че целта е оправдана, но подобни бюрократични мерки често постигат обратния ефект. Вместо да повишават вниманието, постоянните звукови дразнители предизвикват стрес, умора и допълнително разсейване сред шофьорите.
Междувременно зад океана и в Азия подходът към сигурността е доста по-прагматичен, докато европейските институции продължават да налагат стерилни правила, откъснати от реалността на пътя. Зад маската на загрижеността за безопасността се крие поредното ограничение на личната свобода, което принуждава милиони шофьори да се борят не с пътните условия, а със собствените си автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АБВ
Ще се режат заплати май !
13:34 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
13:35 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
13:38 10.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Силен вятър понесе един празен кашон, който премина пред колата. Системата за сигурност буквално закова колата ми на пътя.
Добре че нямаше кола зад мен. Едва ли.щеше на празен път да успее да реагира 😡
13:38 10.11.2026
9 батвесо
13:39 10.11.2026
10 ДрайвингПлежър
13:40 10.11.2026
11 SDEЧЕВ
13:42 10.11.2026
12 катастрофата
Коментиран от #18
13:44 10.11.2026
13 Гост
Ако погледът се отвлече от пътя за повече от три секунди и половина – например за настройка на климатика – купето веднага се огласява от дразнеща аларма.
Резултат:
При 80 км./ час ва 1 секунда се изминават 22.2 метра,.за 3.5 = 77 метра
Ефект:
Вие преценете колко метра може да не гледате пътя...
13:46 10.11.2026
14 Урсула
13:46 10.11.2026
15 Чип и Дейл
Коментиран от #21
13:54 10.11.2026
16 без думи
Коментиран от #20
13:54 10.11.2026
17 елате го сложете
13:56 10.11.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "катастрофата":И мислиш, че ако това пищи и ти се оглеждаш кое точно пищи в колата и защо ще ти спаси живота при ситуация като днешната ли?! Имаш 50 звукови сигнала в купето и ти ще знаеш ей сега коя система я сърби, за да я почешеш, че да спре да пищи?
И че както казва коментар 13 това с 77 метра... а ако писне след 77 метра, ти колко време ще загубиш ОЩЕ и колко метра ще загуби ОЩЕ докато зяпащ в таблото за индикатор кое точно е проблем?!
А може би нямаше да е дори проблем да си отклониш вниманието за 3,5 секунди за да настроиш климатика АКО НЕ ТРЯБВАШЕ ДА РОВИШ В ЕКРАН за да го настроиш, както е в болшинството от новите автомобили, а просто се пресегнеш и интуитивно да завъртиш едно копче както си беше в старите. Само че Урсулите за това нямат регламент - допускат 4 декара екран да ти отвлича вниманието и вечер да ти свети в очите, с хиляди отблясъци правейки нощното шофиране кошмар!
Айде да не ми хвалите новите автомобили с техните системи за сигурност, защото вече има достатъчно изследвани, които сочат, че те всъщност не помагат а правят проблемите на пътя по-големи!
14:00 10.11.2026
19 Георги
14:06 10.11.2026
20 веднага ти пиша
До коментар #16 от "без думи":ще има максимална скорост за тях макс 10 км и автоматична спирачка която ще се следи онлайн от урсула и приятелки .
14:08 10.11.2026
21 Гост
До коментар #15 от "Чип и Дейл":От де акъл..., а и баничките..., ми?
14:12 10.11.2026
22 карчи
Какво не ви е ясно?
На Урсулите им пука за вас, колкото на влак за мравка върху релсата!
Такива системи наистина са супер изнервящи да не кажем и че вече са виновни за сериозен дял от произшествията!
Щом сте съгласни Урсулите и да "шофират" вместо вас, скоро, ще сте съгласни и на абсолютното робство!
14:23 10.11.2026