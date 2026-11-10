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Брюкселският диктат продължава. Новите еврорегламенти задължават шофьорите да търпят постоянния тормоз на досадните асистенти

Брюкселският диктат продължава. Новите еврорегламенти задължават шофьорите да търпят постоянния тормоз на досадните асистенти

10 Ноември, 2026 13:25 3 792 22

  • брюксел-
  • регламент-
  • нови правила-
  • автомобили-
  • електронни асистенти

Европейският съюз отново демонстрира бюрократичен подход към пътната безопасност, налагайки спорни ограничения, които превръщат всяко пътуване в изтощително изпитание за нервите на водачите

Брюкселският диктат продължава. Новите еврорегламенти задължават шофьорите да търпят постоянния тормоз на досадните асистенти - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новите разпоредби на Брюксел изискват всяко ново превозно средство на европейския пазар да разполага със задължителна система за предупреждение срещу невнимание, чието перманентно изключване е категорично забранено от закона. Чиновниците в Еврокомисията решиха, че шофьорите нямат право сами да определят как да управляват автомобила си, затова електронният супервайзор се активира автоматично при всяко палене на двигателя, принуждавайки хората да се примирят с непрекъснатото електронно следене.

Иновацията засяга новите автомобили от юли 2026 година, като за щастие законът няма обратна сила и собствениците на стари модели засега са спасени от задължителния монтаж на шпионски камери в купето. Въпреки това, съгласно официалния Регламент, автомобилните производители нямат право дори в сервизните условия да премахват тази функция чрез софтуерна намеса, което отнема на шофьорите всякаква свобода на избор.

Основното безумие на новата евронаредба се крие в алгоритъма на работа. Водачът има право да изключи звуковия сигнал за текущото пътуване, но след гасене и повторно стартиране на двигателя досадната система се връща в активен режим. Технологията разчита на инфрачервени сензори и камери в кабината, които следят движението на главата при скорост над 50 километра в час. Ако погледът се отвлече от пътя за повече от три секунди и половина – например за настройка на климатика – купето веднага се огласява от дразнеща аларма.

Европейските регулатори неубедително се опитват да успокоят обществеността, твърдейки, че целта е оправдана, но подобни бюрократични мерки често постигат обратния ефект. Вместо да повишават вниманието, постоянните звукови дразнители предизвикват стрес, умора и допълнително разсейване сред шофьорите.

Междувременно зад океана и в Азия подходът към сигурността е доста по-прагматичен, докато европейските институции продължават да налагат стерилни правила, откъснати от реалността на пътя. Зад маската на загрижеността за безопасността се крие поредното ограничение на личната свобода, което принуждава милиони шофьори да се борят не с пътните условия, а със собствените си автомобили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБВ

    26 6 Отговор
    Аз съм възмутен ! Какво е това плюене по Брюксел ?! Оттам изгрява слънцето, идва пролетта ... и всичко най-хубаво на света.
    Ще се режат заплати май !

    13:34 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    7 22 Отговор
    Точно тзои регламент е полезен

    13:35 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    12 0 Отговор
    Аз все още се чудя, как така не са интегрирали навигация за контрол в управлението на автомобилите ? Няма превишена скорост, няма неправилни и опасни маневри и т.н.

    13:38 10.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    22 2 Отговор
    Наскоро теА "умници" едва не ми докараха ПТП❗
    Силен вятър понесе един празен кашон, който премина пред колата. Системата за сигурност буквално закова колата ми на пътя.
    Добре че нямаше кола зад мен. Едва ли.щеше на празен път да успее да реагира 😡

    13:38 10.11.2026

  • 9 батвесо

    20 3 Отговор
    Ей затова голф тройка ще си остане най-великата кола!

    13:39 10.11.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    23 4 Отговор
    Брюксел е диктатура. било строго забранено да се изключи... а на бас че първото, което ще направя е да намеря кой да я разкара!

    13:40 10.11.2026

  • 11 SDEЧЕВ

    12 2 Отговор
    Най големия диктат на Урсулите е наказателни мита върху евтините електромобили. Така взимаме от ЕС бракуваните дизели поради недостъпност на Ел. Автомобили. Дишаме азотен диоксид за да не гръмне Рено. Мерси Урсули за вашата зелена сделка. Благодарим Урсули пак ще гласуваме за вас

    13:42 10.11.2026

  • 12 катастрофата

    8 11 Отговор
    Катастрофата от днес. Изключвайте изключвайте. Дали е диктатура не знам. Знам само, че днес нелепо загинаха хора. Иначе диктатура ааааа. Иначе сте мноооо големи и мнооооо го разбирате.

    Коментиран от #18

    13:44 10.11.2026

  • 13 Гост

    7 6 Отговор
    Цитат:
    Ако погледът се отвлече от пътя за повече от три секунди и половина – например за настройка на климатика – купето веднага се огласява от дразнеща аларма.
    Резултат:
    При 80 км./ час ва 1 секунда се изминават 22.2 метра,.за 3.5 = 77 метра
    Ефект:
    Вие преценете колко метра може да не гледате пътя...

    13:46 10.11.2026

  • 14 Урсула

    8 9 Отговор
    Всичко се прави във ваш интерес.Повярвайте ми!

    13:46 10.11.2026

  • 15 Чип и Дейл

    6 3 Отговор
    След 12 загинали и 50 ранени, по-добре да изтриете или редактирате тази статия

    Коментиран от #21

    13:54 10.11.2026

  • 16 без думи

    7 2 Отговор
    Предлагам всички да се качат на велосипеди и да видим тогава какво ще измислят умните глави!

    Коментиран от #20

    13:54 10.11.2026

  • 17 елате го сложете

    6 2 Отговор
    на 25 годишното ми возило. Или ще ми подарите нов автомобил?

    13:56 10.11.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "катастрофата":

    И мислиш, че ако това пищи и ти се оглеждаш кое точно пищи в колата и защо ще ти спаси живота при ситуация като днешната ли?! Имаш 50 звукови сигнала в купето и ти ще знаеш ей сега коя система я сърби, за да я почешеш, че да спре да пищи?

    И че както казва коментар 13 това с 77 метра... а ако писне след 77 метра, ти колко време ще загубиш ОЩЕ и колко метра ще загуби ОЩЕ докато зяпащ в таблото за индикатор кое точно е проблем?!

    А може би нямаше да е дори проблем да си отклониш вниманието за 3,5 секунди за да настроиш климатика АКО НЕ ТРЯБВАШЕ ДА РОВИШ В ЕКРАН за да го настроиш, както е в болшинството от новите автомобили, а просто се пресегнеш и интуитивно да завъртиш едно копче както си беше в старите. Само че Урсулите за това нямат регламент - допускат 4 декара екран да ти отвлича вниманието и вечер да ти свети в очите, с хиляди отблясъци правейки нощното шофиране кошмар!

    Айде да не ми хвалите новите автомобили с техните системи за сигурност, защото вече има достатъчно изследвани, които сочат, че те всъщност не помагат а правят проблемите на пътя по-големи!

    14:00 10.11.2026

  • 19 Георги

    4 0 Отговор
    ти ще караш ли или ще играеш на таблета?

    14:06 10.11.2026

  • 20 веднага ти пиша

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "без думи":

    ще има максимална скорост за тях макс 10 км и автоматична спирачка която ще се следи онлайн от урсула и приятелки .

    14:08 10.11.2026

  • 21 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Чип и Дейл":

    От де акъл..., а и баничките..., ми?

    14:12 10.11.2026

  • 22 карчи

    2 0 Отговор
    Ще го кажа и няма да спра да го повтарям, идеята не е за вашата "базопасност", в това да бъдете следени и КОНТРОЛИРАНИ!
    Какво не ви е ясно?
    На Урсулите им пука за вас, колкото на влак за мравка върху релсата!
    Такива системи наистина са супер изнервящи да не кажем и че вече са виновни за сериозен дял от произшествията!
    Щом сте съгласни Урсулите и да "шофират" вместо вас, скоро, ще сте съгласни и на абсолютното робство!

    14:23 10.11.2026