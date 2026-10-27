Нови правила за регистрация на автомобили влизат в сила от днес

Българските шофьори и собственици на пътни превозни средства вече се сблъскват с напълно реновиран административен ред, след като в брой 97 от 23 октомври 2026 година на Държавен вестник бяха обнародвани съществени изменения и допълнения на Наредба I-45/2000 година на Министерството на вътрешните работи. Нормативният акт регламентира реда за регистриране и отчет на пътните превозни средства, а от сектор Пътна полиция предоставят изчерпателна информация за ключовите нововъведения, които засягат най-често използваните административни услуги в страната.

Основен акцент в промените е прецизирането на случаите, при които физическата проверка на превозното средство на канал остава задължителна. Такава процедура се извършва единствено при промяна на регистрацията на автомобила в друга област, както и при промяна на неговата собственост, в случай че от датата на първа регистрация са изминали не повече от десет години. Това нововъведение цели да оптимизира времето на гражданите и да облекчи натовареността на административните пунктове.

На фона на тези изисквания се наблюдават и редица важни отпадания на досегашни задължения. Изискването за техническа проверка на канал отпада напълно за пътни превозни средства, които имат регистрация в България повече от десет години. Същото облекчение важи при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на моторно превозно средство, както и при издаване на дубликат в случай на изгубена част I или част II от документа.

Законодателят въвежда и конкретно ограничение по отношение на временния документооборот, като транзитни табели с регистрационен номер вече се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти. Тази мярка затваря вратичките за злоупотреби с временни регистрации и гарантира по-строг контрол върху движението на автомобили с неизяснен или преходен статут.

Интересни промени засягат и техническата поддръжка, по-конкретно при смяна на двигател. В тези ситуации вече не се изисква представяне на документ за собственост, като самият номер на новия агрегат се вписва директно при задължителната проверка на канал. Важно е да се отбележи, че ако смененият двигател е с различен код или тип спрямо фабричния, законът императивно изисква провеждането на технотест и представяне на удостоверение за промяна на конструкцията.

Административните процедури при наследяване на превозни средства също претърпяват значителна либерализация. Когато едно пътно превозно средство е придобито от две или повече лица по наследство, регистрацията може да се извърши по искане само на един наследник без необходимост от представяне на писмено пълномощно, като в свидетелството за регистрация задължително се вписват всички останали съсобственици.

Що се отнася до прекратяването на регистрацията на наследствени автомобили, същата процедура може да бъде задействана от един наследник, но единствено при изрично изброени тежки обстоятелства, сред които са разкомплектоване, тотална щета, конфискация или отнемане на превозното средство в полза на държавата, както и унищожаване при пожар или природно бедствие. Във всички останали случаи заявлението за прекратяване задължително се подава от всички наследници или от единия от тях, придружен с редовно изпълено пълномощно от останалите съсобственици.

Специално внимание се обръща на заварените случаи с неизяснен юридически статут. Регистрацията на пътно превозно средство, чийто собственик е починал преди 7 септември 2025 година, а неговите наследници все още не са заявили дължимата промяна в законоустановения ред, ще бъде прекратена служебно в Националния регистър на пътните превозни средства и техните собственици след изтичането на шестмесечен срок, считано от днешната дата на влизане в сила на наредбата.

Въвеждането на тези нормативни промени обаче поставя на преден план редица спорни моменти и предизвикателства пред водачите. Макар опростяването на административните процедури при по-старите автомобили да носи временно облекчение, строгите ограничения като лимита за транзитни табели и императивните изисквания за технотест при смяна на двигател крият риск от сериозни затруднения и допълнителни финансови тежести за собствениците. От друга страна, служебното прекратяване на регистрацията при наследствени коли може да завари неподготвени стотици граждани, пораждайки бюрократични заплитания вместо реално решение. Балансът между пътната безопасност и административния натиск остава крехък, а наложените правила изискват изключителна прецизност от страна на шофьорите, за да се избегнат непредвидени санкции в напрегнатото ежедневие на пътя.

Въпреки че основните текстове влизат в сила още с обнародването на 27 октомври 2026 година, пълният мащаб и административната тежест на новите изисквания ще бъдат усетени от гражданите напълно след 27 април 2027 година, когато изтича предвиденият шестмесечен преходен период за въвеждане на новите технически регламенти и пълния обмен на данни между институциите.