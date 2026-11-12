Финландия разреши асистираното управление на Tesla

Финландия разреши използването на системата за асистирано управление Tesla Assisted Driving по своите пътища. Решението на финландската транспортна агенция Traficom позволява на Tesla незабавно да предложи функцията на клиентите си в страната, въпреки че окончателното одобрение за Европейския съюз все още не е дадено.

Финландия е 11-ата държава от ЕС, която разрешава системата на национално равнище. Преди нея това направиха Нидерландия, Белгия, Хърватия, Словения, Чехия, Словакия, Дания, Литва, Латвия и Естония.

Tesla Assisted Driving е новото име на функцията, позната преди като Full Self-Driving (Supervised). Системата може автоматично да управлява завиването, ускоряването и спирането, но не превръща автомобила в автономна кола. Шофьорът трябва да следи пътя, да спазва ограниченията на скоростта и да е готов да поеме управлението.

Според Traficom Tesla е променила настройките, свързани със скоростта, и е премахнала от наименованието препратката към „пълно самоуправление“. Финландският регулатор предупреждава, че при снеговалеж, киша, замърсени камери или по-сложна пътна обстановка работата на системата може да бъде ограничена.

„Искахме да изпреварим съвсем малко събитията, за да позволим на шофьорите да използват системата по нашите пътища, преди да настъпят наистина тежките зимни условия“, заяви пред Ройтерс Jukka Juhola, старши експерт в Traficom.

По думите му съвместимите автомобили във Финландия са между 8000 и 9000 и представляват около 0,3% от целия автомобилен парк. Повечето са Model 3 и Model Y, оборудвани с хардуер HW4.

Националното разрешение не означава автоматично, че Финландия ще подкрепи системата при гласуването на европейско равнище. Решението трябва да бъде взето от техническия комитет на ЕС за моторните превозни средства, като следващата възможност за вот е през декември.

За одобрение е необходимо квалифицирано мнозинство от 15 държави, които представляват най-малко 65% от населението на ЕС. Единадесетте страни, дали национално разрешение досега, представляват 15,52% от населението на блока.

Подкрепата на Германия и Франция ще бъде особено важна, тъй като двете държави представляват общо 33,65% от населението на ЕС. Испания и Италия добавят още 24,13%. При отрицателен вот на европейско равнище вече дадените национални разрешения могат да бъдат обезсилени.