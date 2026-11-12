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Шефът на Porsche: Без ефекти и шоу като при Tesla

Шефът на Porsche: Без ефекти и шоу като при Tesla

12 Ноември, 2026 12:06 540 1

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  • спортни автомобили

Майкъл Лайтерс заяви, че германската компания ще залага на реални технологични решения, а не на зрелищни демонстрации

Шефът на Porsche: Без ефекти и шоу като при Tesla - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Главният изпълнителен директор на Porsche Майкъл Лайтерс даде да се разбере, че германската компания няма намерение да следва подхода на Tesla при представянето на новите си спортни автомобили. На конференция в Берлин той заяви, че Porsche иска „напълно да се дистанцира от всякакви ефекти и шоута“ и вместо това да показва реални технологични решения.

Коментарът му идва след едновременното представяне на два нови флагмански модела на 15 октомври. Tesla показа новото поколение Roadster със зрелищна демонстрация, при която автомобилът се изкачи по извита рампа, излетя във въздуха, завъртя се и се приземи на колелата си. Новият Tesla Roadster беше представен почти девет години след показването на първия прототип през 2017 година Компанията е обявила няколко версии, сред които Performance с вентилатори за увеличаване на сцеплението и Thrust с разположени отзад двигатели със студен газ.

Mission S следва различна логика. Концепцията е спортен автомобил със средно разположен двигател, позициониран над 911. Porsche все още не е разкрила окончателния силов агрегат, но очакванията са за осемцилиндров двигател - V8 или боксеров осемцилиндров мотор.

Автомобилът се разработва така, че да може да използва както хибридно, така и конвенционално задвижване с двигател с вътрешно горене. Възможна е и механична скоростна кутия, ако интересът от клиентите е достатъчно голям, за да оправдае производството ѝ.

Лайтерс определя реакцията на потенциалните купувачи към Mission S като „авесовна“. Ако бъде одобрен за серийно производство, моделът ще отбележи завръщането на Porsche в сегмента на супер автомобилите след края на 918 Spyder през 2015 година.

Стратегията е свързана и с опита на Porsche да увеличи ексклузивността и средната цена на продаваните автомобили. Вместо да преследва по-големи обеми, компанията иска да продава по-малко автомобили на по-високи цени на фона на финансовите си затруднения и спада на продажбите в Китай.

Лайтерс посочва, че Mission S и Tesla Roadster са предназначени за различни клиенти. В същото време подходът на Tesla има поддръжници и сред традиционните производители на спортни автомобили. Главният изпълнителен директор на Ferrari Бенедето Виня оцени представянето на Roadster с 10 от 10.


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