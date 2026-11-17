Легендарният спортен производител от Цуфенхаузен бе принуден да направи отрезвяващ завой в своята стратегия, след като сляпото и прибързано залитане по изцяло електрически модели се сблъска с категоричния отпор на разочарованите купувачи и сериозните пазарни реалности.

Заради това ръководството на Porsche ускорява разработването на изцяло нов средноразмерен кросоувър, задвижван от бензинови и хибридни агрегати, който трябва да поеме ролята на духовен наследник на класическия Macan с двигател с вътрешно горене. Докато електрическата версия на Macan остава самостоятелен батериен проект, новият модел с различно име е планиран за пазаррен дебют през 2028 година, а първите тестови прототипи вече се подвизават по обществените пътища, издавайки зловещия и така липсващ в ерата на тишината рев на истински V8 мотор.

Причината за това трескаво преосмисляне на посоката се крие в тежката финансова обстановка и охлаждащия се интерес към електромобилите, които далеч не оправдаха огромните инвестиции на марката. Сривът в продажбите на ключовия китайски пазар, заедно с тежките митнически бариери в САЩ, принудиха компанията да преразгледа приоритетите си и да признае, че феновете на бранда все още жадуват за класически механичен дух, а главният изпълнителен директор Михаел Лайтерс вече официално потвърди завръщането на фокуса върху конвенционалните двигатели и plug-in хибридите.

За да наваксат изгубеното време, инженерите използват доказаната модулна платформа PPC от концерна Volkswagen, но шасито и ходовата част се преработват основно в рамките на ускорена 36-месечна програма, за да се гарантира неподправеното спортно поведение на пътя. Гамата ще разчита на меки хибриди и мощни plug-in системи, но черешката на тортата безспорно е познатият осемцилиндров двигател, чиято мощност може да надхвърли 600 конски сили.

С този ход Porsche ясно показва, че чистата електрификация не е панацея, а гъвкавият подход и запазването на двигателите с вътрешно горене са единственият начин да се устои на пазарните бури.