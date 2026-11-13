Първи тест и БГ цени на най-луксозното BMW в историята

Почти пет десетилетия след дебюта на оригиналния модел E23 през 1977 година, философията на BMW 7 Seriesостава в основата на луксозния флагман от Мюнхен. Само че днес пътуването в „седмицата" включва много повече технологии, изключителен лукс, пълна тишина на борда и, ако имате този късмет, професионален шофьор зад волана. Актуалното поколение G70 премина през обновяване в жизнения си цикъл, известно като LCI (Life Cycle Impulse), но в този случай определението „фейслифт“ звучи почти като подценяване предвид мащаба на промените.

От Мюнхен залагат новата си дизайнерска философия и дигитални технологии в луксозната лимузина, променяйки както външното излъчване, така и потребителското изживяване. Докато конвенционалните версии с вътрешно горене продължават да обслужват традиционните клиенти, ние обърнахме внимание на i7 xDrive60. Вместо класически мотор, под купето е интегрирано изцяло електрическо задвижване с два електромотора, което премахва нуждата от гориво и вибрации, заменяйки ги с мигновена тяга и акустично спокойствие.

Екстериор

Външният вид на флагмана никога не е бил незабележим. Огромната бъбрековидна решетка и нестандартните разделени фарове предизвикаха доста дискусии при премиерата си, но новата итерация запазва това внушително присъствие, като същевременно го рафинира. Осветената решетка BMW Iconic Glow вече е с по-тесни и вертикално ориентирани пропорции, а изчистените повърхности около нея правят предната част по-хармонична. Истинският визуален акцент обаче са фаровете BMW Individual, включващи шлифовани стъклени елементи, които сияят през деня и блестят впечатляващо вечер. На автомобил с базова цена от 140 500 евро детайли като тези трябва да изглеждат като бижута.

В задната част откриваме преработени, по-тесни светлини, които разширяват визуално силуета, докато тестовият екземпляр е оборудван с нови 20-цолови джанти, придавайки спортна нотка без излишна показност. С дължина от 5395 мм,ширина 1950 мм и междуосие от 3215 мм, това е внушителен автомобил, чиито размери изискват концентрация в тесни паркинги, макар системите и камерите да улесняват маневрите.

Интериор

Интериорът разкрива истинската революция в технологиите. Централно място заема новата концепция BMW Panoramic Vision, разположена по протежение на долната част на предното стъкло и допълнена от 3D head-up дисплей пред водача. Масивният 17,9-инчов централен екран работи с BMW Operating System X, а предният пътник разполага със собствен 14,6-инчов дисплей в серийното оборудване. Вместо просто да увеличават екраните, от BMW са преосмислили начина за поднасяне на информацията.

Новият волан с бутони Shy Tech осветява функциите само при нужда, намалявайки визуалния шум, макар формата на волана да не е от най-любимите на пръв поглед. Традиционалистите може би ще потърсят познатия въртящ се контролер iDrive и повече физически бутони, тъй като работата с дигиталните менюта изисква време за адаптация, но след свикване системата впечатлява с логика. Материалите, сглобката и качеството на изработката нямат слабо място – от фино обработеното табло до кристално вдъхновените контролери, всичко излъчва високо качество.

Задната част разкрива другата същност на лимузината. Пространството за краката е огромно, а широките, добре профилирани седалки осигуряват комфорт, който прави дългите преходи напълно неусетни. Задните пътници получават забележителна независимост чрез 5,5-инчовите екрани Touch Command, вградени във вратите. С няколко докосвания те могат да вдигнат щорите срещу слънцето, да променят четиризоновата климатична система, амбиентното осветление или позицията на седалките, превръщайки интериора в истински частен салон, допълнен от панорамен стъклен покрив и опционален екран падащ от тавана.

Двигател и ходови характеристики

В техническо отношение i7 xDrive60 разчита на два синхронни електромотора – по един на предната и задната ос,осигуряващи задвижване на четирите колела. Системната мощност възлиза на 544 конски сили (400 кВт), а максималният въртящ момент от 745 нютонметра е достъпен още от „нулеви обороти“. Въпреки внушителното собствено тегло от около 2,7 тона, електрическата лимузина ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 4,7 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 240 км/ч. Енергията се съхранява в литиево-йонна батерия с използваем капацитет от 101,7 кВтч, която осигурява пробег по цикъла WLTP между 571 и 625 километра с едно зареждане. При реално смесено шофиране разходът се движи около 19,9 кВтч на 100 км, което гарантира около 510 километра реален пробег, докато поддръжката на бързо зареждане с мощност до 195 кВт позволява попълване на заряда от 10 до 80 процента за около 30 минути.

На пътя i7 xDrive60 M Sport демонстрира завидни маневрени качества, въпреки по-високата си маса спрямо бензиновите модификации. Адаптивното двуосово въздушно окачване абсорбира неравностите повече от успешно,като същевременно поддържа стабилен контрол над каросерията в бързи завои без прекомерно люлеене, а липсата на шум от двигател прави изолацията на купето почти абсолютна. Кормилното управление е директно и прецизно, а системата Integral Active Steering със завиващи задни колела успешно маскира дължината на автомобила при градски маневри.

Заключение и цена

В крайна сметка, BMW i7 xDrive60 M Sport успешно съчетава дигиталните технологии на бъдещето с безшумната мощ на електрическото задвижване. Автомобилът впечатлява с външно присъствие, разкошен интериор и впечатляваща динамика, макар високата маса, сложната дигитализация и нуждата от планиране на зарежданията при дълъг път да остават фактори, с които купувачите трябва да се съобразят. При базова цена от 140 500 евро с ДДС това е едно от най-завършените и технологично напреднали предложения в представителния сегмент за клиентите,готови да направят прехода към електрическата мобилност без компромис с лукса.