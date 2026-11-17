Големият преход към изцяло дигитални кокпити може да претърпи неочакван обрат, след като баварците започнаха сериозно да преосгурират подхода си към интериорния дизайн. През последните години баварският производител следваше тенденцията за последователно премахване на механичните превключватели, но непрекъснатите клиентски оплаквания относно ергономията принуждават ръководството да обмисли завръщане към изпитаните във времето физически бутони за управление на ключови функции като климатичната установка и мултифункционалния волан.

Еволюцията в салоните на последните поколения автомобили с марката BMW ясно показва драстично редуциране на класическите бутони. Значителна част от бордовите системи бяха интегрирани в централния екран на мултимедийната система, докато гласовите команди бяха припознати като основна алтернатива на сензорното управление. Този подход цели изчистена визуална визия на предния панел и освобождаване на пространство от множеството дребни детайли, които преди години заемаха централната конзола.

Най-ярък израз на тази дигитална философия е иновативната интериорна концепция Neue Klasse. Тя залага на масивен централен дисплей и усъвършенстваната панорамна система Panoramic iDrive, която прожектира съществена информация директно в най-ниската част на предното стъкло. Повечето настройки се осъществяват през сензорния интерфейс или чрез вградения гласов асистент, което според създателите отговаря на съвременните потребителски навици.

Преди време ръководителят на австралийското подразделение на компанията Викрам Павах защити тази концепция, отбелязвайки, че шофьорите под 45-годишна възраст демонстрират отлична адаптивност към дигиталните екрани и лесно боравят с едновременни задачи чрез сензорни и гласови команди. Въпреки това пълното елиминиране на механичните бутони среща сериозен отпор от значителна част от автомобилното общество, тъй като промяната на температурата или други базови параметри изисква отклоняване на погледа от пътя и търсене в подменютата, докато физическият превключвател позволява интуитивна манипулация само на сетилна основа.

Дигиталният мениджър на проекта Neue Klasse Клаудия Майер потвърди, че от компанията внимателно анализират постъпващите отзиви и критики от реалните собственици. Според нейните думи производителите запазват увереност в правилността на избраната концепция, но остават отворени към потребителските желания, стига пазарното търсене на физически контролери да се окаже достатъчно сериозно.

Сред потенциалните елементи, които могат да се завърнат на своите места, се нареждат самостоятелните бутони за управление на климатика и допълнителните механични превключватели на волана. Окончателно решение по този казус все още не е взето, като в Мюнхен се надяват шофьорите с времето да привикнат напълно към панорамния интерфейс iDrive и гласовото управление. Струва си да се отбележи, че съвременните баварски модели все пак не са напълно лишени от физически манипулатори, тъй като на волана остават лостчетата за мигачите и чистачките, бутоните за силата на звука, както и бързите клавиши за подгряване на стъклата.

Не маловажен фактор остава и икономическата страна на въпроса. Използването на унифициран сензорен екран във всички модели оптимизира разходите, докато отделните физически бутони изискват специализирани компоненти, допълнително окабеляване и по-сложни производствени операции. Дали класическите превключватели отново ще заемат своето място в купето ще зависи както от настроенията на купувачите, така и от финансовата целесъобразност на подобна инженерна стъпка.