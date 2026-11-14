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Porsche Mission S се появи на Нюрбургринг (ВИДЕО)

Porsche Mission S се появи на Нюрбургринг (ВИДЕО)

14 Ноември, 2026 12:00 105 7

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  • суперспортни автомобили-
  • автомобилни концепции-
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Концептуалният суперспортен автомобил е заснет на пистата по-малко от месец след премиерата си

Porsche Mission S се появи на Нюрбургринг (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Концептуалният Porsche Mission S е заснет на пистата Нюрбургринг по-малко от месец след световната си премиера. Кадрите показват автомобила, следван от черен ван Mercedes-Benz, върху чиято предна част се вижда оборудване, вероятно използвано за заснемане. При едно от преминаванията страничната врата на вана е отворена.

Липсват характерните за тестово изпитание свистене на гуми и високи обороти на двигателя, което подсказва, че появата на Mission S на германската писта е свързана с фотосесия, а не с динамични изпитания. Автомобилът обаче се чува ясно, като звукът наподобява работата на осемцилиндров двигател. Porsche не е потвърдила какъв силов агрегат стои зад него.

Mission S е проектиран като спортен автомобил с централно разположен двигател и позиция над 911 в гамата на Porsche. Сред слуховете е версия с осемцилиндров двигател, вероятно комбиниран с хибридна система, но това не е официално потвърдено. В официалното представяне Porsche определя Mission S като визионерски модел, който показва бъдещата дизайнерска посока на марката и очертава нова платформа за суперспортен автомобил.

Концепцията бе представена на 15 октомври в Ню Йорк като част от стратегическата програма „Sportwagenschmiede ’35“. Porsche посочва, че платформата е замислена за средномоторен суперспортен автомобил, разположен над 911.

Интересът към автомобила е значителен, като клиенти вече са питали как могат да го купят. Това обаче не означава, че Mission S скоро ще се превърне в сериен модел. Porsche не е посочила производствен срок и засега говори за концепция, която представя бъдещата посока на компанията.

„Търсенето от клиентите ще определи какво ще изградим върху тази платформа“, заявява главният изпълнителен директор на Porsche Майкъл Лайтерс.

Бъдеща версия може да получи механична скоростна кутия, ако достатъчно клиенти поискат такава. Дизайнът на Mission S черпи вдъхновение от модели като 911, 959, 917 и GT1, а интериорът комбинира аналогови уреди с цифрови дисплеи. Вместо голям централен екран арматурното табло е насочено към по-сдържано оформление и фокус върху водача.


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