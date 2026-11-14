BMW подготвя 10 нови модела за 2027 година

BMW подготвя една от най-мащабните си продуктови офанзиви през 2027 година. Плановете включват нови електромобили, обновени версии на съществуващи модели и първите изцяло електрически представители на BMW M.

Започвайки с BMW i1, той може да се превърне в най-достъпния електромобил на марката. Компанията официално е обявила планове за по-евтин компактен електрически модел, който да бъде представен през 2028 година, но според запознати с плановете на баварците, световната му премиера може да се състои още през втората половина на 2027 година.

Очаква се i1 да използва специална електрическа платформа, а не архитектурата на бензиновата 1 Series. Сред обсъжданите версии са 20, 30, 30 xDrive и 40, като гамата може да бъде допълнена от M50 xDrive. За моделите с двойно предаване се предвижда втори електромотор на предната ос.

При X1 BMW ще приложи различен подход. Бензиновият модел ще получи обновяване в средата на жизнения си цикъл, докато електрическият iX1 вероятно ще прескочи фейслифта и ще премине директно към следващо поколение със специална електрическа платформа. Очаква се това да донесе по-голям пробег и по-бързо зареждане.

Електрическият BMW i3 ще получи и практична версия Touring. Комбито ще запази основната технология на седана, но ще предложи по-голям товарен обем. Моделът вероятно ще бъде насочен основно към европейския пазар, като се подготвят и версии M Performance и M.

Най-значимата премиера обаче ще бъде първият изцяло електрически BMW M3. Автомобилът ще разполага с четири електромотора, специална батерия, симулирани смени на предавките и изкуствен звук на двигател. Очакваната мощност е около 800 конски сили, а продажбите трябва да започнат по-късно през 2027 година.

BMW M потвърди посоката още през януари. „От 2027 година BMW M ще навлезе в нова ера във високопроизводителния сегмент“, заяви Францискус ван Меел, главен изпълнителен директор на BMW M GmbH. Компанията уточнява, че първите електрически M модели ще използват по един електромотор за всяко колело.

Електрическият M3 ще бъде последван от X3 M с четири мотора. Новият SUV ще замени бензиновия X3 M, за който BMW не планира следващо поколение. Електрическият модел ще използва батерия с над 100 кВтч използваем капацитет и ще предлага симулирани предавки и изкуствен звук.

Купеобразният X4 M също ще премине към електрическо задвижване. И двата модела ще използват композитни материали на основата на естествени влакна вместо въглеродни компоненти. Според BMW този материал намалява емисиите при производството с 40 процента.

BMW ще направи най-същественото обновяване в 54-годишната история на 5 Series. Промените ще обхванат седана, комбито, електрическия i5 и M5. В интериора се очаква ново оформление с голям централен екран, проекция върху цялата широчина на предното стъкло и отпадане на въртящия се контролер iDrive.

Второто поколение на X7 ще бъде представено с изцяло електрически iX7. SUV моделът ще запази разделените предни светлини и голямата радиаторна решетка, а в салона ще заложи на екрани, автоматични врати и голям дисплей за задните пътници.

В горната част на гамата ще се появи и Alpina 7 Series. Моделът ще бъде позициониран между стандартната 7 Series и Rolls-Royce Ghost и ще се предлага с V8 двигател и електрическа версия. Alpina ще използва характерни 20-спицови джанти, традиционни цветове и специални дизайнерски елементи.