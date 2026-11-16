Външна компания иска да поеме производството на Tesla Cybertruck

Unplugged Performance предложи на Tesla да поеме производството на Cybertruck, след като американският производител потвърди, че ще запази електрическия пикап на поточната линия до края на следващото лято. Компанията, известна с доработки за модела, заявява, че ще финансира операцията чрез консорциум от инвеститори. Предложението е за лиценз за производство, а не за придобиване на завода или производственото оборудване. Според Unplugged Performance Tesla няма да трябва да отделя допълнителни производствени площи, служители или управленски ресурс. В замяна компанията предлага Tesla да получава лицензионна такса, както и приходи от функциите Full Self-Driving и мрежата Robotaxi за всеки произведен автомобил.

„Изцяло подкрепяме поставянето на Cybercab на първо място и с удоволствие бихме поели линията за Cybertruck“, заявяват от Unplugged Performance.

Компанията представя предложението не само като начин за запазване на пикапа, а като основа за няколко модела. Сред идеите са седемместен CyberSUV с три реда седалки и безпилотен товарен автомобил CyberCargo. И двата проекта са описани като възможни производни на платформата на Cybertruck, без Tesla официално да е представяла такива серийни модели.

„Вярваме, че проектът може да привлече финансиране, защото една производствена платформа обслужва три пазара: съществуващото търсене на пикапа, натрупаното търсене на SUV със седем места и превозни средства за мрежата Robotaxi“, посочва компанията.

Unplugged Performance твърди, че вече разполага с екип с опит в изграждането на Cybertruck. По думите ѝ много бивши служители на Tesla са предложили да се включат. Компанията уточнява, че разговорите с инвеститори са били само за проверка на интереса и не представляват покана за закупуване на ценни книжа или официално искане за финансиране.

Tesla не е дала публичен отговор на предложението. Засега официалният план остава производството на Cybertruck да бъде прекратено след края на лятото на 2027 година, а Unplugged Performance заявява, че междувременно ще продължи да търси инвеститори и специалисти, но все още няма нито лиценз от Tesla, нито поето финансово задължение по проекта.