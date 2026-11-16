Tesla стартира продажбите на Cybercab, но с малка уловка

Tesla започна да приема поръчки за Cybercab от избрани частни клиенти на базова цена от 29 990 долара. Двуместното роботакси обаче не се предлага като обикновен автомобил за свободно използване: поръчката изисква невъзвръщаем депозит от 1000 долара, а автономното управление е обвързано с месечен абонамент.

„Предлага се само в поддържаните зони. За работа е необходим абонамент“, гласи съобщението на Tesla до поканените купувачи.

Услугата Autonomy Subscription струва 299 долара месечно. Първият месец е включен в покупката, но след това собственикът трябва да продължи да плаща, за да използва автономните функции. Условията позволяват на Tesla да спре тези функции, ако договорът бъде нарушен.

При запазване на днешната цена на автомобила и на месечната такса Cybercab би струвал приблизително 65 600 долара за първите 10 години. Сумата включва цената на автомобила и 119 платени месечни такси след включения първи месец.

Tesla планира първите доставки през декември тази година, като началото е предвидено за Остин, Тексас. Ранното производство ще бъде организирано в завода на компанията в Остин, преди разширяването към други пазари. Cybercab ще може да се движи самостоятелно единствено в определени Robotaxi зони. Tesla посочва пет града в Тексас – Остин, Далас, Хюстън, Форт Уърт и Сан Антонио – и три във Флорида: Маями, Орландо и Тампа.

Ограничението важи дори когато автомобилът се намира в някой от тези градове. Зоните са географски определени и могат да бъдат променяни, а реалният им обхват може да е по-малък от показваното в по-широки маркетингови карти. Това означава, че пътуване до периферията на даден град може да излезе извън територията, в която Cybercab има право да управлява сам.

Tesla описва Cybercab като специално разработен автономен автомобил, който в стандартната си конфигурация няма волан, педал на газта и спирачен педал. В купето има две места, 21-инчов централен сензорен екран място за багаж.

Конструкцията вече е предмет на федерална проверка. На 4 септември 2026 година Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ започна Audit Query за самосертифицирането на Tesla, че Cybercab отговаря на федералните стандарти за безопасност. NHTSA проверява техническите данни и начина, по който компанията е обосновала съответствието на автомобил без традиционни органи за управление. Проверката не представлява окончателно заключение за несъответствие, а е процедура за оценка на основанията зад сертифицирането. Междувременно Tesla поставя конкретни условия за покупката: достъп до ограничена услуга, задължителен абонамент и доставка, която започва първоначално само от Остин.