Германският министър на околната среда Карстен Шнайдер призна, че в личния си живот кара 13-годишен дизелов автомобил, въпреки че защитава прехода към електрическа мобилност. „В личен план караме 13-годишен дизел. В момента не ми е необходим нов автомобил“, заявява той в интервю публикувано от германското Министерство на околната среда. Шнайдер уточнява, че при следваща покупка би избрал електромобил, а по информация на близки до него, служебният му автомобил е електрически Audi Q6 e-tron quattro.

Шнайдер защитава финансовото насърчаване на електромобилите вместо политика, основана основно на забрани. „Методът да се забраняват определени неща в някои случаи предизвика съпротива. Продажбите на електромобили се стимулират от насърчения, а не от забрани“, казва той.

Според министъра Германия прилага социално диференцирана помощ при покупка на електрически автомобили, а продажбите са се увеличили с 75 процента след въвеждането на програмата. Той посочва и високите цени на горивата, свързани с войната с Иран, като допълнителен фактор за промяната в потребителското поведение.

Въпреки че лично използва дизелов автомобил, Шнайдер прогнозира отстъпление на двигателите с вътрешно горене. „Ще дойде моментът, когато двигателят с вътрешно горене най-много ще бъде хоби. Както когато се занимавам със старият си Simson, за да направя кратка обиколка през уикенда“, казва той.

Министърът свързва бъдещото налагане на електромобилите с по-ниските разходи за поддръжка и усещането при шофиране. Като пример за по-достъпна електрическа мобилност той посочва Volkswagen ID. Polo, който според него може да се предлага с финансиране за под 200 евро месечно с включени разходи.

„Залогът върху старата технология няма да се изплати. Новата технология ще се наложи заради усещането при шофиране и защото електрическият двигател изисква много по-малко поддръжка от сложната техника на двигателите с вътрешно горене“, заявява Шнайдер.